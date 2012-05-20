Наливайченко в Чикаго просить НАТО не полишити Україну

Як передає корреспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи у Чикаго на Міжнародній конференції «Оцінка відносин між Україною і НАТО напередодні Саміту НАТО» (саміт відбудеться у Чикаго 20-21 травня).

«Україна має стати членом НАТО і двері Альянсу мають бути відкритими перед нашою державою», - заявив В.Наливайченко.

«Як ми добре розуміємо, НАТО - це не мілітарний союз, а демократичний союз цінностей, що знаходить політичні і військові засоби для захисту людських свобод. Лінія на "позаблоковість" України - помилкова, оскільки європейська країна, яка прагне прогресу, не може відмежовувати себе від єдиного простору безпеки і демократії. Через авторитарну політику діючої влади в Україні не повинні страждати люди. Український народ є невід'ємною частиною європейської цивілізації. Влада Януковича рано чи пізно відійде, а Україна завжди залишатиметься важливим геополітичним суб'єктом в східноєвропейському просторі», - наголосив політик.

Щодо перспективи вступу України до Північно-Атлантичного Альянсу, В.Наливайченко заявив: «Вважаю, альтернативи НАТО в безпековій політиці України не існує. Для того, щоб захистити наші суверенітет та недоторканість, адекватно відповідати на сучасні загрози безпеці громадян, Україна має стати членом НАТО. Це дасть змогу нашій країні долучитися не лише до спільного простору безпеки, а й стати рівноправним партнером для країн вільного світу. А це принесе і членство в ЄС, та відповідно, інвестиції, європейські стандарти добробуту, належний рівень захисту прав і свобод людини».

«Попри відсутність політичної моди щодо питання НАТО серед українських політиків у владі та в опозиції, я завжди був і буду прихильником приєднання України до колективної системи безпеки НАТО», - наголосив В.Наливайченко.