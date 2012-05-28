Янукович сьогодні відкриє новий термінал у «Борисполі»

09:08, 28 травня 2012
Політика
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Сьогодні Президент України Віктор Янукович візьме участь в урочистій церемонії відкриття терміналу D міжнародного аеропорту «Бориспіль».  

Термінал «D» аеропорту «Бориспіль»

Про це повідомляє прес-служба Президента.

Термінальний комплекс має площу 107 тис. кв.м. і зможе обслуговувати до 15 млн пасажирів на рік.

Реалізація проекту будівництва нового терміналу «D» почалася в листопаді 2008 року. Проектування виконала компанія Japan AirportConsultants, генеральний підрядник проекту - «Dogus-Alarko-YDA JV» (Туреччина).

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