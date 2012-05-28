Янукович сьогодні відкриє новий термінал у «Борисполі»

Сьогодні Президент України Віктор Янукович візьме участь в урочистій церемонії відкриття терміналу D міжнародного аеропорту «Бориспіль».

Про це повідомляє прес-служба Президента. Термінальний комплекс має площу 107 тис. кв.м. і зможе обслуговувати до 15 млн пасажирів на рік. Реалізація проекту будівництва нового терміналу «D» почалася в листопаді 2008 року. Проектування виконала компанія Japan AirportConsultants, генеральний підрядник проекту - «Dogus-Alarko-YDA JV» (Туреччина).

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter