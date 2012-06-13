У Тимошенко кажуть, що Янукович проголосив обвинувальний вирок (заява)

Партія «Батьківщина» розцінює заяву Президента України Віктора Януковичапро причетність екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко до вбивства народного депутата Євгена Щербаня як «повний і остаточний крах української юстиції та бодай ілюзії незалежності української прокуратури та судів».

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві партії.

«Публічне замовлення на переслідування Юлії Тимошенко вже не замовчується, а афішується. Це новий крок в еволюції диктатури. Янукович взяв на себе функції слідства та суду. Наступним кроком має стати пряма участь Януковича у допитах та катуваннях Юлії Тимошенко», - заявили в «Батьківщині».

«Фактично Віктор Янукович проголосив обвинувальний вирок на адресу лідера об’єднаної опозиції. І вже не питання, як будуть діяти судді та прокурори в цих справах – височайше замовлення отримано» - йдеться у повідомленні.

У «Батьківщині» переконані, що заяви В.Януковича прямо суперечать Конституції та презумпції невинуватості. «Янукович відверто глумиться над Європою, над законами, над елементарними нормами людської моралі. Україна сьогодні керується за правилами та принципами бандитських «розборок» - переконані в партії.

У зв’язку з цим «Батьківщина» звертається до всіх міжнародних спостерігачів, світової громадськості та громадян України з проханням дати оцінку заявам В.Януковича.

Як повідомляв УНІАН, В.Янукович заявив, що не виключає причетності Ю.Тимошенко до вбивства Є.Щербаня

«Все, що стосується Ю.Тимошенко, – історія йде не один десяток літ. Злочини, скоєні в різних кримінальних справах, були вчинені за участі Ю.Тимошенко. Це не секрет для всього світу – це сталось. Включаючи вбивство Щербаня. На це були мотиви», - сказав В.Янукович в інтерв’ю агентству Bloomberg.