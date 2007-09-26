Янукович подобається жінкам, бо він з головою і ”красивіший, чим обєзьяна”

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ не давав вказівок виборчому штабу Партії регіонів в Дніпропетровську заклеїти до його приїзду біг-борди з виборчою рекламоюблоку «Наша Україна – Народна самооборона» агітаційними плакатами Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні журналістам в Дніпропетровську.

«Якщо це зробили мої однодумці – я засуджую це. Якщо є такі факти, ми приймемо офіційне рішення», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Лідер Партії регіонів підкреслив, що його не дратує агітація жодної з політичних партій або блоків. «Кожна політична партія як хоче, так і агітує за себе, тому я ніколи нікому не давав ніяких вказівок», - пояснив В.ЯНУКОВИЧ.

Місцеві журналісти поцікавилися у В.ЯНУКОВИЧА, чим, на його думку, він подобається жінкам. "По-перше, їм видніше, чому хтось комусь подобається. Мені здається, це справа кожної жінки. А я завжди кажу, щоб чоловік був з головою, здоровий, тільки красивіший, чим обєзьяна, - відповів лідер ПР. - Ну, і безумовно, щоб у нього була честь, і він пам`ятав, що він несе відповідальність і за сім`ю, і за державу".