Колесніченко вимагає від Генпрокуратури припинити "героїзацію фашизму"

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Рівненської області, у проведенні цього конкурсу В.Колесніченко помітив ознаки «героїзації фашизму», тому просить Генпрокуратуру вжити заходів «з метою зупинити подальше проведення на території України зазначеного конкурсу» та притягнути до відповідальності його організаторів.

Як пояснила заступник міського голови Рівного Галина Кульчинська, яка стала ініціатором конкурсу, його суть полягає в тому, що жителі Рівного напишуть 12 документальних історій про боротьбу УПА, які розмістять у соціальних мережах. Також документальні історії будуть проілюстровані картинами молодого рівненського художника, ім’я якого поки що тримають у таємниці. Після завершення конкурсу місцева влада оформить історії про УПА в окрему книгу.

Передбачається, що проект діятиме до 14 жовтня, коли буде відзначатися 70-річчя УПА.

За словами керівника прес-служби прокуратури області Людмили Суржук, прокуратура області вже розпочала перевірку за зверненням народного депутата щодо організації у Рівному конкурсу "12 історій про УПА". Згідно із законодавством, відповідь на депутатське звернення надається протягом 10 днів з моменту одержання запиту. Однак строк розгляду такого звернення може бути продовжено.