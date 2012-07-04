Янукович: майбутня правляча коаліція може складатися з трьох частин

Про це йдеться у щорічному посланні глави держави до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2012 році, оприлюдненому на його сайті.

«Принципи, за якими формуватиметься більшість, ще чітко не визначені. Проте, виходячи з рейтингів основних політичних сил і повернення до змішаної виборчої системи, вже сьогодні можна передбачити, що парламентська більшість у ВР VII скликання буде коаліційною», - наголосив він.

За словами В.Януковича, характерною рисою української політики є традиційна невизначеність майбутніх коаліційних утворень на старті виборчої кампанії. «У провідних українських партій фактично відсутнє поняття «політичний союзник». Тому існує імовірність різних варіантів взаємодії політичних сил після завершення виборчого процесу. В українській історії вже були прецеденти спотворення волевиявлення виборців при формуванні правлячої коаліції, що зменшувало довіру до неї населення і, отже, підтримку всього Парламенту та його роботи», - зазначив він.

На переконання Президента, основою майбутньої більшості стане коаліція кількох фракцій, сформованих (відповідно до регламенту) партіями, які подолають 5% бар’єр у багатомандатному загальнонаціональному окрузі. До цього об’єднання приєднуватимуться мажоритарні депутати і позафракційні депутати у складі груп. «У підсумку, коаліція може складатися з трьох частин – фракцій, груп та індивідуального членства. При цьому якщо фракції та групи є додатковим інструментом, що об’єднує депутатський корпус, накладає на їх членів певні додаткові зобов’язання, то мажоритарні депутати, які не увійшли до жодної фракції чи групи, можуть стати вкрай нестабільним елементом», - зазначив В.Янукович.

Саме тому він виступає за підписання угоди про співпрацю майбутньою більшістю.