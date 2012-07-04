Адвокат: Вовк одноосібно обмежив Іващенку час на подачу апеляції

Про це УНІАН повідомив адвокат В.Іващенка Борис Нечипоренко.

«Обмеження засудженого якимось терміном на ознайомлення із справою у порядку статті 349 Кримінально-процесуального кодексу України не передбачене законом. Проте, суддя Вовк виніс вказану вище ухвалу одноосібно, навіть не поінформувавши своїх колег. Хоча, згідно з процесуальним законом, усі судові рішення у справі, що розглядається колегією суддів, приймаються виключно колегіально. Один із суддів (навіть якщо цей суддя головуючий у справі) одноосібно приймати судові рішення у справі не має права, не поінформувавши своїх колег. Бо вони, не виключено, могли й не погодитися з незаконною пропозицією судді Вовка обмежити Іващенка в термінах для ознайомлення зі справою», - сказав Б.Нечипоренко.

За його словами, після виголошення вироку В.Іващенко звернувся до суду з клопотанням про ознайомлення з протоколами судових засідань і з окремими томами справи. Як пояснив Б.Нечипоренко, це було зумовлено тим, що в судовому засіданні було встановлено, що деякі документи, з якими його підзахисний знайомився на слідстві, знаходяться абсолютно в інших томах, а деякі документи взагалі із справи зникли.

Б.Нечипоренко заявив, що після оголошення про закінчення слідства і надання В.Іващенку матеріалів для ознайомлення, слідчі, «грубо порушуючи закон, продовжували «верстати» справу як хотіли – документи з одного тому перешивали в іншій, складали процесуальні документи, що не відповідають дійсності тощо»

«Це не просто слова. Захистом, приміром, виявлені процесуальні документи, датовані слідчим 29 жовтня 2010 року, а додатки до цих документів датовані 1 листопада 2010 року (тобто після оголошення про закінчення слідства). На жаль, суд, незважаючи на явну фальсифікацію матеріалів справи і відповідні клопотання захисту, ніяк не відреагував на допущене слідством правове беззаконня, у зв'язку з чим В.Іващенко, готуючись до апеляційного суду, вирішив ще раз перевірити матеріали справи», - сказав Б.Нечипоренко, додавши, що його підзахисний подав апеляцію на незаконне рішення судді.

Довідка УНІАН. Головним управлінням військових прокуратур Генеральної прокуратури України 20 серпня 2010 року було порушено кримінальну справу за звинуваченням В.Іващенка в зловживанні службовим становищем при підписанні плану санації Держпідприємства Міноборони “Феодосійського судно-механічного заводу".

В.Іващенко був затриманий у серпні 2010 року. Стосовно нього було обрано запобіжний захід – взяття під варту.

12 квітня 2012 року Печерський райсуд Києва засудив В.Іващенка до 5 років позбавлення волі.