Церковники просять Януковича не підписувати «вибухонебезпечний закон»

Про це заявили глави українських Церков і релігійних організацій у Відкритому листі до Президента України В.Януковича щодо мовного питання, повідомляє Інститут релігійної свободи.

“Ми відчуваємо обов’язок сказати: те, що зараз відбувається – це шлях у прірву, шлях до громадянського конфлікту і розвалу держави”, - зазначається в повідомленні.

Глави українських Церков наголосили, що глибоко помиляються ті, хто вважають ухвалення Верховною Радою мовного закону перемогою. «Це – Піррова перемога. Це – “перемога” над громадянським порозумінням і основоположними принципами парламентаризму, які за визначенням покликані відображати суспільний компроміс”, – наголошують глави Церков і релігійних організацій.

На їх переконання, “поглиблення мовного розділення, посилене політичним протистоянням, далі поглиблює суспільний розкол і розхитує основи української державності”.

Глави конфесій закликають Президента України “не підписувати вибухонебезпечний мовний закон, накласти на нього вето і повернути до Верховної Ради для справжнього повноцінного розгляду та вироблення збалансованого рішення”.

Вони також закликали главу держави стати ініціатором загальнонаціонального суспільного і фахового діалогу навколо мовної проблематики, підсумки якого повинні лягти в основу принципово нового законопроекту.

На думку релігійних провідників, збалансована мовна політика в Україні повинна одночасно захищати державний статус української мови та сприяти розвитку і функціонуванню мов національних меншин.

Відкритий лист до глави держави, зокрема, підписали предстоятель Української Православної Церкви Київського Патріархату Патріарх Філарет, Верховний Архієпископ Києво-Галицький Української Греко-Католицької Церкви Святослав, керуючий справами Римсько-Католицької Церкви в Україні Єпископ Маркіян Трофим’як, президент Всеукраїнського союзу об`єднань євангельських християн-баптистів В`ячеслав Нестерук.

Як повідомляв УНІАН, 3 липня ВР прийняла закон «Про засади державної мовної політики», ініційований народними депутатами від Партії регіонів Сергієм Ківаловим і Вадимом Колесніченком. Законом передбачено, що російська мова стане регіональною у 13 адміністративно-територіальних одиницях України з 27-ми.