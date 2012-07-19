Регіоналці шкода українців, які не знають російської мови
Народний депутат від Партії регіонів Олена Бондаренко порадить жителям Рівненщини вчити російську мову.
Про це вона розповіла Gazeta.ua, коментуючи свою поїздку до Рівного, жителі якого вимагали від неї спілкуватися з ними виключно українською мовою.
"Судячи з усього, у цих людей немає такої переваги, як у мене, я двомовна - знаю і російську і українську, тому говорю в принципі без проблем і тією, і тією мовою. У них, судячи з усього, проблеми є - вони одномовні, вони знають тільки українську. Але потрібно віддавати тінь поваги громадянам, виборцям, з якими ти зустрічаєшся, навіть якщо це не наші виборці, навіть якщо вони не голосували колись за нас. Все одно завжди є шанс переконати їх, з ними потрібно розмовляти тією мовою, якою їм зручно, для того, щоб донести свої ідеї, щоб донести нашу передвиборчу програму, і бачення розвитку ситуації в Україні", - розповіла вона.
Також Бондаренко зазначила, що якщо люди, з якими вона буде зустрічатися, не будуть розуміти російську мову, вона готова й далі говорити з ними українською.
"Перейти з російської на українську для мене без проблем - єдине, що мозок все одно працює в режимі перекладу, рідною є російська. Але тут сильніший повинен поступитися слабшому. Ці люди одномовні, вони російської не розуміють, принаймні, я так зрозуміла, що якщо вже попросили, значить не розуміють. Тому, тут я можу лише поспівчувати їм, тому, що чим більше мов ти знаєш, тим більше разів ти людина", - вважає "регіоналка".
За її словами, в Рівному вона перебувала з візитом в рамках передвиборчої кампанії, і зазначила, що готова вислухати всі зауваження по пунктах програми ПР.