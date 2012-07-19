Регіоналці шкода українців, які не знають російської мови

Про це вона розповіла Gazeta.ua, коментуючи свою поїздку до Рівного, жителі якого вимагали від неї спілкуватися з ними виключно українською мовою.

"Судячи з усього, у цих людей немає такої переваги, як у мене, я двомовна - знаю і російську і українську, тому говорю в принципі без проблем і тією, і тією мовою. У них, судячи з усього, проблеми є - вони одномовні, вони знають тільки українську. Але потрібно віддавати тінь поваги громадянам, виборцям, з якими ти зустрічаєшся, навіть якщо це не наші виборці, навіть якщо вони не голосували колись за нас. Все одно завжди є шанс переконати їх, з ними потрібно розмовляти тією мовою, якою їм зручно, для того, щоб донести свої ідеї, щоб донести нашу передвиборчу програму, і бачення розвитку ситуації в Україні", - розповіла вона.

Також Бондаренко зазначила, що якщо люди, з якими вона буде зустрічатися, не будуть розуміти російську мову, вона готова й далі говорити з ними українською.

"Перейти з російської на українську для мене без проблем - єдине, що мозок все одно працює в режимі перекладу, рідною є російська. Але тут сильніший повинен поступитися слабшому. Ці люди одномовні, вони російської не розуміють, принаймні, я так зрозуміла, що якщо вже попросили, значить не розуміють. Тому, тут я можу лише поспівчувати їм, тому, що чим більше мов ти знаєш, тим більше разів ти людина", - вважає "регіоналка".

За її словами, в Рівному вона перебувала з візитом в рамках передвиборчої кампанії, і зазначила, що готова вислухати всі зауваження по пунктах програми ПР.