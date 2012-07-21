Яценюк: відеокамери на дільницях створять ілюзію

00:12, 21 липня 2012
Політика
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Влада планує встановити веб-камери на виборчих дільницях, щоб створити ілюзію демократичності виборів та залякати людей.

Арсеній Яценюк відповідає на запитання журналістів біля Вищого спецсуду

Про це заявив голова Ради Об’єднаної опозиції «Батьківщина» Арсеній Яценюк в ефірі «5 каналу».

«Влада інтегрується до Євросоюзу лише на словах, а весь досвід бере в російських друзів. Відеокамери були запроваджені в Росії на президентських виборах для того, щоб створити ілюзію демократичності», - цитує А.Яценюка прес-служба партії «Фронт Змін».

Він наголосив, що відеокамери, згідно з владним законом, мають працювати не в той момент, коли рахують голоси, а тоді, коли приходять виборці. «Таким чином, те, що для нас найбільш важливе, процес підрахунку голосів, - позбавлений контролю з боку цих відеокамер», - підкреслив голова Ради Об’єднаної опозиції «Батьківщина».

«Вони хочуть сфальшувати вибори, поставивши відеокамери для того, щоб залякати людей. Казатимуть: ми будемо знати, чи ви прийшли на виборчу дільницю і чи ви проголосували за Партію регіонів», - додав він.

На думку А.Яценюка, законом про встановлення веб-камер на виборчих дільницях влада переслідує і власні меркантильні інтереси. Він нагадав, що на закупівлю веб-камер виділено майже 1 млрд грн, більшу частину якого можуть привласнити. Натомість, переконаний А.Яценюк, ці кошти можна було спрямувати на соціальні потреби, зокрема для лікарень та шкіл.

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Як повідомляв УНІАН, 4 липня Верховна Рада України внесла зміни до державного бюджету на 2012 рік щодо виділення коштів на оснащення виборчих дільниць системами відеоспостереження.

З метою забезпечення публічності і відвертості виборчого процесу під час проведення чергових виборів народних депутатів України законом передбачено виділити Центральній виборчій комісії кошти за окремою бюджетною програмою "Створення і впровадження системи відеоспостереження на звичайних виборчих дільницях на постійній основі під час виборів народних депутатів України в 2012 році" в обсязі 993,6 млн грн для оснащення виборчих дільниць системами відеоспостереження.

Раніше, 2 липня, прем'єр-міністр Микола Азаров заявив, що під час виборів до Верховної Ради України на виборчих дільницях встановлять 34 тисячі відеокамер для спостереження за ходом голосування.

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