Яценюк: відеокамери на дільницях створять ілюзію

Про це заявив голова Ради Об’єднаної опозиції «Батьківщина» Арсеній Яценюк в ефірі «5 каналу».

«Влада інтегрується до Євросоюзу лише на словах, а весь досвід бере в російських друзів. Відеокамери були запроваджені в Росії на президентських виборах для того, щоб створити ілюзію демократичності», - цитує А.Яценюка прес-служба партії «Фронт Змін».

Він наголосив, що відеокамери, згідно з владним законом, мають працювати не в той момент, коли рахують голоси, а тоді, коли приходять виборці. «Таким чином, те, що для нас найбільш важливе, процес підрахунку голосів, - позбавлений контролю з боку цих відеокамер», - підкреслив голова Ради Об’єднаної опозиції «Батьківщина».

«Вони хочуть сфальшувати вибори, поставивши відеокамери для того, щоб залякати людей. Казатимуть: ми будемо знати, чи ви прийшли на виборчу дільницю і чи ви проголосували за Партію регіонів», - додав він.

На думку А.Яценюка, законом про встановлення веб-камер на виборчих дільницях влада переслідує і власні меркантильні інтереси. Він нагадав, що на закупівлю веб-камер виділено майже 1 млрд грн, більшу частину якого можуть привласнити. Натомість, переконаний А.Яценюк, ці кошти можна було спрямувати на соціальні потреби, зокрема для лікарень та шкіл.

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Як повідомляв УНІАН, 4 липня Верховна Рада України внесла зміни до державного бюджету на 2012 рік щодо виділення коштів на оснащення виборчих дільниць системами відеоспостереження.

З метою забезпечення публічності і відвертості виборчого процесу під час проведення чергових виборів народних депутатів України законом передбачено виділити Центральній виборчій комісії кошти за окремою бюджетною програмою "Створення і впровадження системи відеоспостереження на звичайних виборчих дільницях на постійній основі під час виборів народних депутатів України в 2012 році" в обсязі 993,6 млн грн для оснащення виборчих дільниць системами відеоспостереження.

Раніше, 2 липня, прем'єр-міністр Микола Азаров заявив, що під час виборів до Верховної Ради України на виборчих дільницях встановлять 34 тисячі відеокамер для спостереження за ходом голосування.