Росія ратифікувала протокол про вступ до СОТ
19:30, 21 липня 2012Політика
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Президент РФ Володимир Путін підписав закон "Про ратифікацію Протоколу про приєднання Російської Федерації до Марракешської угоди про створення Світової організації торгівлі від 15 квітня 1994 р.".
|Путін підписав закон
Протоколом про приєднання Росії до Марракешської угоди про створення Світової організації оформляється членство у СОТ.
Москва вела переговори про членство у СОТ близько 18 років.
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