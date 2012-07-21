Росія ратифікувала протокол про вступ до СОТ

19:30, 21 липня 2012
Політика
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Президент РФ Володимир Путін підписав закон "Про ратифікацію Протоколу про приєднання Російської Федерації до Марракешської угоди про створення Світової організації торгівлі від 15 квітня 1994 р.".

Володимир Путін
Як повідомляє "Лента.ру" з посиланням на прес-службу Кремля, закон був ухвалений Держдумою РФ 10 липня і схвалений Радою федерації 18 липня.

Протоколом про приєднання Росії до Марракешської угоди про створення Світової організації оформляється членство у СОТ.

Москва вела переговори про членство у СОТ близько 18 років.

 

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