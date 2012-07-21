Росія ратифікувала протокол про вступ до СОТ

Як повідомляє "Лента.ру" з посиланням на прес-службу Кремля, закон був ухвалений Держдумою РФ 10 липня і схвалений Радою федерації 18 липня.

Протоколом про приєднання Росії до Марракешської угоди про створення Світової організації оформляється членство у СОТ.

Москва вела переговори про членство у СОТ близько 18 років.