Грищенко знайшов інтерес для України у Тибеті

Міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко підтверджує незмінність і послідовність позиції української сторони щодо підтримки й поваги суверенітету і територіальної цілісності Китаю.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС, у рамках офіційного візиту до КНР, на запрошення китайської сторони К.Грищенко відвідав Тибетський автономний район (ТАР), де провів у Лхасі зустріч із заступником голови Народного уряду ТАР Гун Пугуаном.

Китайський посадовець високо відзначив перше в історії двосторонніх відносин відвідання Тибету членом уряду України. Він детально поінформував про визначні здобутки на шляху соціально-економічного розвитку ТАР, окремо наголосивши на величезному туристичному потенціалі регіону. Гун Пугуан висловив серйозну зацікавленість у тому, щоб Тибет став одним з найпопулярніших місць відвідання українськими туристами на території КНР.

К.Грищенко цілком погодився з думкою співрозмовника стосовно перспективності розвитку двосторонньої співпраці у туристичній сфері, акцентувавши увагу на необхідності опрацювання і деяких інших напрямів взаємодії, передусім, торговельно-економічної, а також у сфері охорони здоров’я і медицини між Тибетом і регіонами України.