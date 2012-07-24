На Львівщині підпалили офіс Партії регіонів

Як повідомив УНІАН працівник прес-центру Головного управління МНС України у Львівській області Ігор Курус, повідомлення про пожежу надійшло близько 00.15.

На першому поверсі двоповерхового житлового будинку сталося займання приміщення, в якому знаходиться офіс осередку Партії регіонів.

За попередніми висновками експертів, мав місце умисний підпал. Невідомі розбили вікно і кинули в приміщення горючу суміш. Пожежа була швидко локалізована, її вдалося загасити до приїзду підрозділів МНС. Евакуація мешканців не проводилася, постраждалих немає.

Встановлюються обставини пожежі, завдані збитки та особи, які можуть бути причетні до підпалу.