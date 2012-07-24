Міліція затримала чоловіка, який розмальовував будинки свастикою

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі міської ради, після затримання вандала правоохоронцями було встановлено, що він розмалював фасади будинків на центральній вулиці Руській, проспекті Степана Бандери, вулицях Шота Руставелі, Збаразькій, Макаренка, Лучаківського, а також об’єкти в парку Національного відродження.

Безробітний чоловік малював сваргу, а також два значки-блискавки, які носили в час Другої світової війни німецькі війська «СС». При цьому біля кожного малюнку залишав свій підпис.

Після затримання Тернопільський міськрайонний суд учора виніс рішення про адміністративний арешт чоловіка терміном 7 діб. Окрім того, на порушника складені протоколи, які передбачають стягнення штрафу у розмірі від 340 до 1,36 тис. грн.