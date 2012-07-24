Тюремники хочуть знати, скільки ще часу німці лікуватимуть Тимошенко

Державна пенітенціарна служба України звернулася до Міністерства охорони здоров’я України щодо створення спільної комісії медичних фахівців МОЗ України, ДПтС України і німецьких лікарів клініки "Шаріте" для визначення необхідності, а також термінів подальшого проведення реабілітаційних заходів стосовно засудженої екс-премєр-міністра Юлії Тимошенко у стаціонарі Центральної клінічної лікарні №5 м. Харкова.

Як повідомили УНІАН у ДПтС України, у зверненні зазначається, що з лютого 2012 року до цього часу, майже півроку, обстеження і консультування засудженої Ю.Тимошенко проводиться за участю німецьких лікарів. Також, близько двох з половиною місяців (починаючи з 9 травня 2012 року) вона проходить реабілітаційний курс відповідно до наданих ними рекомендацій та під їх постійним контролем в умовах стаціонару Центральної клінічної лікарні №5 м. Харкова, яку обрано німецькими лікарями клініки "Шаріте".

Водночас, йдеться в повідомленні ДПтС, «інформуємо про те, що протягом згаданого періоду, Ю.Тимошенко систематично порушує процес реабілітації, відмовляється від процедур, як правило, через численні зустрічі та побачення, проведення необхідних лабораторних обстежень (аналізів) тощо».