Тюремники хочуть знати, скільки ще часу німці лікуватимуть Тимошенко

13:28, 24 липня 2012
Політика
916 0

ДПтС просить МОЗ створити спільну з німецькими лікарями комісію для визначення необхідності і термінів лікування Тимошенко в стаціонарі.


Юлія Тимошенко

Державна пенітенціарна служба України звернулася до Міністерства охорони здоров’я України щодо створення спільної комісії медичних фахівців МОЗ України, ДПтС України і німецьких лікарів клініки "Шаріте" для визначення необхідності, а також термінів подальшого проведення реабілітаційних заходів стосовно засудженої екс-премєр-міністра Юлії Тимошенко у стаціонарі Центральної клінічної лікарні №5 м. Харкова.

Як повідомили УНІАН у ДПтС України, у зверненні зазначається, що з лютого 2012 року до цього часу, майже півроку, обстеження і консультування засудженої Ю.Тимошенко проводиться за участю німецьких лікарів. Також, близько двох з половиною місяців (починаючи з 9 травня 2012 року) вона проходить реабілітаційний курс відповідно до наданих ними рекомендацій та під їх постійним контролем в умовах стаціонару Центральної клінічної лікарні №5 м. Харкова, яку обрано німецькими лікарями клініки "Шаріте".

Водночас, йдеться в повідомленні ДПтС, «інформуємо про те, що протягом згаданого періоду, Ю.Тимошенко систематично порушує процес реабілітації, відмовляється від процедур, як правило, через численні зустрічі та побачення, проведення необхідних лабораторних обстежень (аналізів) тощо».

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter