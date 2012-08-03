Захисник Тимошенко: відео у суді поставили ще до звернення прокурора

Таку думку кореспондентові УНІАН висловив захисник Ю.Тимошенко, народний депутат Сергій Власенко.

За його словами, цю тезу підтверджує встановлення в залі судових засідань моніторів для проведення відеоконференції ще до подання прокурорами відповідного клопотання, а також опублікування у пресі фотографій підготовленої до відеоконференції кімнати у ЦКЛ «Укрзалізниці».

«Суд живе за своєю програмою, в суду є свої завдання. Суд повністю погоджує свої дії з прокуратурою, що підтверджується, наприклад, ситуацією з наявністю моніторів для відеозв’язку. Прокурор ще не встиг заявити клопотання, а в нас уже на столах стояли монітори для відеоконференції. Суддя тільки-тільки заявив, що він збирається дізнатися, чи є технічна можливість для проведення відеоконференції. У цей же день ЦКЛ №5 дає фотографії кімнати, де вже все встановлене, все проведене», - зауважив С.Власенко.

На думку захисника, суд не зважає на слова німецьких лікарів екс-прем’єра, які рекомендують надати Ю.Тимошенко 8 тижнів спокою для забезпечення ефективної терапії.

«Це значить, що суду абсолютно байдуже, про що говорять лікуючі лікарі. Так у нас проходять суди по Тимошенко. Звичайно, суд нічого не цікавить. Суд зацікавлений виконати ту команду, яку він отримує. Отримують вони команду «фас» - вони біжать, отримують команду «фу» - вони зупиняються», - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, Київський районний суд Харкова переніс розгляд кримінальної справи проти Ю.Тимошенко щодо діяльності ЄЕСУ на 14 серпня. Головуючий суддя Костянтин Садовський ухвалив таке рішення з огляду на відсутність Ю.Тимошенко та її захисника Євгенії Тимошенко у залі судових засідань.

Суддя також відклав розгляд клопотання прокурорів про ведення відеоконференції під час цього судового процесу. К.Садовський постановив з’ясувати можливість проведення такого заходу.

У свою чергу С.Власенко ще в судовому засідання зачитав заяву Ю.Тимошенко про її відмову від участі в судовому засіданні в режимі відеоконференції. Захисник наголосив, що чинне законодавство не передбачає проведення відеоконференції під час судового процесу у кримінальній справі.