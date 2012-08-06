Магера каже, що депутатська доля Тимошенко і Луценка визначиться 8 серпня

Зокрема, в інтерв'ю УНІАН, у відповідь на питання «Коли ЦВК ухвалить рішення за «спірними» кандидатами – Луценком і Тимошенко?» А.Магера сказав: «У нас є час до 8 серпня і рішення буде прийнято на засіданні ЦВК. Зараз ми чекаємо документи від компетентних органів, зокрема, стосовно Ю.Тимошенко і Ю.Луценка. Попередньо можу сказати тільки те, що судимість за скоєння умисного злочину унеможливлює балотування в депутати. Більше нічого сказати поки що не можу». (Нагадаємо, що Ю.Тимошенко і Ю.Луценко, які перебувають в ув’язненні, - у виборчому списку Об'єднаної опозиції «Батьківщина»).

Кажучи про намір Павла Лазаренка балотуватися до парламенту, А.Магера сказав: «З одного боку, з ним (П.Лазаренком – УНІАН) складніше, ніж із засудженими в Україні. Адже він у нас не був засуджений. Тому, потрібно враховувати, чи визнає Україна цей вирок. Але, з іншого боку, – останні п'ять років він точно фізично не перебував на території України жодного дня. Це очевидно для всіх. Але, наголошую – рішення буде ухвалено колегіально».

Стосовно Арсена Авакова, сказав заступник голови ЦВК, «в принципі, не бачу проблем. Тим паче, виходячи з практики діяльності Європейського суду з прав людини з виборчих спорів (оскільки він не засуджений в Україні, останні п'ять років проживав тут – немає юридичних підстав не реєструвати його - УНІАН)».

У відповідь на питання про можливість реєстрації кандидатами в депутати футболіста Андрія Шевченка і сина прем'єр-міністра Олексія Азарова, А.Магера зазначив, що «механізм встановлення місця проживання впродовж останніх п'яти років в Україні дуже складно реалізувати. Недостатньо способів для цього. І я особисто не бачу способів перешкодити балотуванню таких кандидатів. Для цього потрібні офіційні документи. А сама людина не зацікавлена їх надати, іноземна держава також не завжди зацікавлена, а нашому МЗС складно самому знайти такі дані. Тому норма існує, а реалізувати її складно. В майбутньому необхідно думати про те, як в законодавчому порядку наповнити конституційну норму реальним механізмом. Єдине, що ми можемо робити – це перевірити, чи не змінювалася виборча адреса у цих кандидатів упродовж останніх років...».