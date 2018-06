ЗМІ: Американський суд хоче допитати Тимошенко в режимі відеоконференції

Про це пише “КоммерсантЪ-Украина” з посиланням на свої джерела.

Міністерством юстиції було одержано із США пакет документів, що складається з повідомлення про необхідність проведення опитування екс-прем'єра і календарного плану розгляду цієї справи американським судом. Тепер Мін’юст повинен організувати передачу цих документів Ю.Тимошенко.

У розпорядженні видання опинилися копії документів, направлені Головним управлінням юстиції в Харківській області голові Комінтернівського районного суду Харкова Василю Буцькому для організації вручення їх екс-прем'єрові Ю.Тимошенко. Йдеться про судову документацію у справі «Universal Trading & Investment Co., Inc. проти Юлії Тимошенко», яка розглядається окружним судом США південного округу Нью-Йорка. Пакет документів був надісланий у Мін’юст юридичною фірмою Пітера Джозефа, яка представляє інтереси компанії Universal Trading & Investment Co., Inc.

«Орган, що підписався нижче, має честь передати - у двох примірниках – перелічені нижче документи і відповідно до ст. 5 конвенції про вручення за кордоном судових або позасудових документів просить забезпечити невідкладне вручення одного примірника одержувачеві. Прохання повернути другий примірник документів і доповнень з підтвердженням на зворотному боці», - йдеться в проханні, надісланому до Мін’юсту. При цьому до пакету документів додається опитувальник, який повинен заповнити орган, який передав Ю.Тимошенко ці документи, зазначивши, зокрема, яким способом вони були їй передані.

Американська компанія Universal Trading & Investment Co., Inc. (UTICo) вимагає від Ю.Тимошенко виплатити борги компанії «Єдині енергетичні системи України» (ЄЕСУ) у розмірі 18,3 млн. дол. Компанія UTICo займається консалтинговою діяльністю, а також надає брокерські і колекторні послуги. Згідно з інформацією, раніше оприлюдненою Генпрокуратурою, в 1993 році ТОВ «КУБ ЛТД», яке згодом було перетворено в ЄЕСУ, уклало з UTICo договір щодо стягнення коштів з третьої компанії, проте згодом, незважаючи на виконання UTICo умов договору, обумовлені комісійні їй заплачені не були. «У 1993 році ТОВ “КУБ ЛТД”, генеральним директором якого була Ю.Тимошенко, уклало операцію з UTICo щодо розшуку і повернення грошових коштів українському державному концерну “Агротехсервіс” за його операціями з КНР. За виконану роботу ТОВ “КУБ ЛТД” повинно було заплатити компанії обумовлені комісійні», - заявляли рік тому в Генпрокуратурі.

Пакет документів, який просять передати екс-прем'єру, складається з плану судочинства у цій справі і повідомлення про опитування відповідача. «Зверніть увагу, що відповідно до п. 30 федеральних правил цивільного судочинства Universal Trading & Investment Co., Inc., позивач з дозволу Міністерства юстиції України в призначений день і час опитуватиме відповідача Юлію Тимошенко за адресою: Качанівська пенітенціарна установа №54, провулок Вишневського, 16г, Харків, Україна», - йдеться в повідомленні про опитування відповідача, датованому 22 червня 2012 року.

У документі зазначається, що опитування екс-прем'єра у разі його початку триватиме щодня, окрім неділі, доти, доки не завершиться. «Відповідач має право бути представленим своїм адвокатом і може відмовитися відповідати на будь-яке запитання з урахуванням того, що будь-яка відповідь може свідчити проти нього. Позивач погодився провести опитування цього відповідача за допомогою дистанційних засобів, використовуючи відеозв'язок або, в разі технічних проблем, телефонний зв'язок зі США», - йдеться в документі.

До пакету документів, які повинна одержати Ю.Тимошенко, додається також план судочинства у цій справі, датований 6 серпня. У документі вказано чіткі дати подачі клопотань та інших процесуальних дій. Згідно з цим планом, всі фактичні дані повинні бути передані до суду до 4 жовтня 2012 року, зокрема свідчення - до 31 серпня. Експертні висновки у справі повинні бути готові не пізніше 12 грудня 2012 року, при цьому не пізніше 3 жовтня сторони повинні погодити графік експертних звернень. Засідання окружного суду південного округу Нью-Йорка у справі Universal Trading & Investment Co., Inc. проти Ю.Тимошенко заплановано на 5 вересня.

Захисник Ю.Тимошенко Сергій Власенко заявив, що екс-прем'єр не погодиться давати свідчення американському суду в такому форматі. «Вона не дасть на це згоди, оскільки для проведення такої відеоконференції біля неї повинні бути присутні американські адвокати», - сказав він.

С.Власенко також зазначив, що не дадуть згоди на проведення такого слідчого заходу і американські адвокати екс-прем'єра. «Вони вважають цю справу незаконною і вимагають закрити її. UTICo вже неодноразово зверталася з подібними абсурдними позовами, і їй неодноразово відмовляли в порушенні цієї справи. Хочу нагадати, що компанія UTICo дуже тісно співробітничає з Генпрокуратурою, має довіреність на представництво її інтересів і надає їй юридичні послуги», - сказав захисник екс-прем'єра.

Він також зазначив, що станом на 7 серпня Ю.Тимошенко не одержувала документів з американського суду.