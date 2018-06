Власенко каже, що Тимошенко не відмовлялась від відеодопиту

Про це у коментарі кореспонденту УНІАН заявив захисник Ю.Тимошенко, народний депутат Сергій Власенко, говорячи про розповсюджену Державної пенітенціарної служби інформацію про відмову Ю.Тимошенко брати участь у цьому судовому засіданні у режимі відеоконференції.

За його словами, у своїй заяві Ю.Тимошенко вказала те, що їй необхідно проконсультуватися з американськими адвокатами, також були згадані рекомендації німецьких лікарів про необхідність утриматися від психологічних навантажень протягом 8 тижнів і вказано на наявність українського законодавства, яке регламентує проведення відеоконференцій.

«Заява була, але в заяві не було сказано про відмову. Було сказано, що мені (Ю.Тимошенко – УНІАН) потрібно проконсультуватися з американськими адвокатами і, по-друге, відповідно до рекомендацій німецьких лікарів, рекомендовано 8 тижнів не брати участі у судових засіданнях і різних слідчих діях. Також було написано, що є українське законодавство, яке регламентує участь у відеоконференціях, на яке ми будемо спиратися при прийнятті рішення», - сказав С.Власенко.

Він зазначив, що запит на проведення відео-конференції подала зареєстрована у США компанія Universal Trading and Investment Co. Inc., якою керує радянський емігрант, який «активно співпрацює з Генпрокуратурою».

«Це неправда, тому що ніякого допиту від американського суду не було. Був запит від американської компанії UTICo, яка, як я вже говорив, мільйони разів звернулася з одним і тим же позовом до Юлії Володимирівни. Їм уже неодноразово відмовляли. Вони прийшли ще раз до суду, явно зловживаючи правом на позов. Ця компанія створена і керується людиною, яка 3 або 4 рази змінювала прізвище, колишнім радянським емігрантом на ім’я Юрій», - зазначив С.Власенко.

Як повідомляв УНІАН, 8 серпня “КоммерсантЪ-Украина” з посиланням на свої джерела повідомив, що американський суд в режимі відеоконференції збирається допитати екс-прем'єра Ю.Тимошенко у справі про неповернення нею боргів компанії Universal Trading & Investment Co., Inc.

31 липня перший заступник міністра охорони здоров'я Раїса Моісеєнко повідомила, що за висновком фахівців Міжнародної медичної комісії, негативний вплив на процеси реабілітації пацієнтки, в першу чергу, мали надмірні відвідування Ю.Тимошенко посадовими особами та представниками міжнародних делегацій. Українські та німецькі лікарі радять Ю.Тимошенко обмежити кількість зустрічей, сказала перший заступник глави МОЗ.

Державна пенітенціарна служба України заявила сьогодні, 10 серпня, що Ю.Тимошенко подала заяву про офіційну відмову від участі у відеоконференції у справі «Universal Trading and Investment Co. Inc. проти Юлії Тимошенко». Свою відмову Ю.Тимошенко мотивувала, зокрема тим, що, відповідно до рекомендацій вітчизняних лікарів та спеціалістів німецької клініки «Шаріте», наразі вона перебуває у стаціонарному медичному закладі, де проходить курс реабілітації.

Також екс-прем’єр у своїй заяві посилається на рекомендації лікарів, якими їй рекомендовано утриматись від участі у будь-яких заходах з метою забезпечення спокою та задля уникнення стресу.