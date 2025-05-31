Проект Squad 22: ZOV був зроблений на замовлення Міністерства оборони РФ.

Зі Steam видалили пропагандистську гру Squad 22: ZOV, що позиціонувалася як тактичне керівництво для юнармії та курсантів російських військових училищ.

Гравцеві пропонувалося командувати загонами російських солдатів у боях проти ЗСУ, брати полонених і звільняти заручників на тлі реальних подій війни в Україні.

Розробкою займалася маловідома студія SPN Studio, а виданням - Zarobana Entertainment. Гра позиціонувалася як "правдива історія" конфлікту, що ґрунтується на досвіді чинних і колишніх військових РФ.

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В українському Центрі протидії дезінформації гру назвали пропагандою. Гравці в Steam залишали негативні відгуки, а лідери думок з X (колишній Twitter) закликали Valve видалити гру з платформи.

Як розповів розробник Squad 22: ZOV Олександр Толкач виданню PC Gamer, модерація Steam зайняла два місяці, коли зазвичай для цього достатньо близько тижня. Valve запитувала повний доступ до контенту, щоб переконатися в легальності проекту.

Толкач стверджує, що ініціатива створення гри надійшла від Головного військово-політичного управління РФ при Міністерстві оборони, однак фінансування нібито йшло від приватного інвестора.

Оновлено: гра недоступна тільки в українському Steam, в інших регіонах сторінка доступна.

Раніше ми розповідали, що уряд Росії звинуватив видавців World of Tanks в екстремізмі за підтримку України. Wargaming вийшла з ринку РФ, але прокуратура заарештувала активи компанії, якій було продано "Танки".

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