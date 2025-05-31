Ubisoft затизерила ремейк Splinter Cell: Chaos Theory, але використала скріншот з іншої гри

Замість Сема Фішера з Chaos Theory компанія використала зображення агента з Pandora Tomorrow.

У соцмережах Ubisoft з'явився новий пост із Семом Фішером і хештегом #SplinterCell, що багато хто сприйняв як прямий натяк, що римейк Chaos Theory живий і може з'явитися на найближчих презентаціях, на кшталт Summer Game Fest або прийдешнього Ubisoft Forward.

Нагадаємо, сам ремейк Splinter Cell був анонсований ще в грудні 2021 року. Проєкт описували як повний переказ із нуля на рушії Snowdrop. У 2022 році стало відомо, що сюжет перепишуть і адаптують під "сучасну аудиторію", але відтоді Ubisoft зберігала мовчання.

Цікаво інше: скріншот, який виклала Ubisoft, виявився не з Chaos Theory, як логічно було б зробити, а з Pandora Tomorrow. Це помітили фанати, помітивши, що зображення - просто кадр зі вступної заставки другої частини.

Відео дня

Раніше ми розповідали, що екранізацію Splinter Cell із Томом Гарді остаточно скасовано. Фільм нудився у виробничому пеклі 20 років, і творці так і не змогли довести до ладу ні сценарій, ні бюджет картини.

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