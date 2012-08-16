Журналісти знайшли бабусю - «власницю» кота з білборда

Журналістам вдалося поспілкуватися з бабусею з білборда «з котом», який прогримів на всю країну.

Як з'ясувала «Комсомольская правда в Україні», Анна Іванівна Третьякова народилася і все життя прожила в Архангельській області РФ на кордоні з Карелією.

У цьому куточку російської глибинки немає не те що інтернету, але й мобільного зв'язку, відзначає видання. Про те, що вона стала зіркою української політики, Анна Іванівна з подивом дізналася від журналістів. Фото було зроблено два роки тому і вперше з'явилося на російському сайті про подорожі. Кота домалювали вже українські майстри фотошопу. До слова, у Ганни Іванівни - четверо дітей, шість онуків, і сім правнуків. Загалом, незважаючи ні на які політичні погляди, коту б явно нічого не перепало, відзначає "Комсомолка".