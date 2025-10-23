Ілля Ведмеденко

Росіяни продовжують бити по об’єктах енергетичної інфраструктури.

Станом на ранок знеструмленими залишалися споживачі на Харківщині та Чернігівщині. Про це повідомили в "‎Укренерго".

"‎Сьогодні з 07:00 до 23:00 у дванадцяти регіонах застосовуються графіки погодинних відключень обсягом до трьох черг одночасно. Також у цей же час у тих же областях діють графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу"‎, – зазначили у національній енергетичній компанії.

Причиною цього стали попередні російські обстріли, зокрема – масована ракетно-дронова атака на енергосистему 22 жовтня.

Енергетики кажуть, що споживання електроенергії залишається на досить високому рівні. Станом на 6:00 показники залишалися такими ж, що і в середу, 22 жовтня.

Фахівці визнають, що ситуація в енергетиці складна. Вони просять обмежити користування потужними електроприладами до 23:00.

В "‎Укренерго" додали, що у середу добовий максимум споживання зафіксовали увечері – він виявився на 7,1% нижчим, ніж максимум попередньої доби. Причиною цього називають вимушене застосування графіків погодинних відключень у багатьох регіонах країни.

У свою чергу, міністерка енергетики Світлана Гринчук повідомила, що 23 жовтня РФ знову атакувала українські енергетичні об’єкти, зокрема у Сумській, Чернігівській, Дніпропетровській та Харківській областях. На місцях працюють рятувальники та бригади енергетиків.

"Практично щодня російський енергетичний терор триває", – сказала вона в ефірі телемарафону.

Атаки РФ на українську енергетику – останні новини

В ніч на 22 жовтня росіяни завдали нового масованого удару по енергетичній інфраструктурі нашої країни. Найскладнішу ситуацію фіксували в Чернігівській, Сумській, Харківській та Одеській областях. На Чернігівщині було атаковано одразу кілька важливих енергетичних об’єктів.

За словами експерта галузі Геннадія Рябцева, обстріли об’єктів енергетики продовжаться, проте панікувати не слід, адже сьогодні Україна має усі можливості для того, аби відновлювати роботу енергетичної системи після російських атак.

