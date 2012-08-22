МВС: Громадська рада ліквідована цілком законно

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні Управління зв’язків з громадськістю міністерства з приводу заяви колишнього керівника Громадської ради при МВС Едуарда Багірова про нелегітимність рішення про розпуск цього дорадчого органу.

Зокрема, як зазначають в УЗГ, роблячи свої заяви, Е.Багіров посилається на той факт, що постановою Кабінету міністрів від 3 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» затверджено Типове положення про Громадську раду, однак у ньому не передбачено процедуру дострокового припинення її повноважень.

У той же час в МВС звертають увагу, що Типове положення є зразком, на основі якого зацікавлені сторони можуть розробляти Положення про Громадську раду, вносячи зміни та доповнення, що не суперечать вимогам вітчизняного законодавства.

При цьому в міністерстві зазначають, що Положення про Громадську раду при МВС України було схвалено на її засіданні 31 березня 2011 року і підписане її головою Е.Багіровим.

Зокрема, пунктом 9.2 цього Положення передбачено, що повноваження Громадської ради можуть бути припинені у разі, якщо її засідання не проводилися упродовж трьох останніх місяців, вказують в МВС.

При цьому в міністерстві наголосили, що «засідання Громадської ради при МВС України проводилися безсистемно, плани роботи та консультацій з громадськістю не складалися, надіслані до МВС протоколи засідань не містили пропозицій, урахування яких мало б реальний вплив на прийняття управлінських рішень МВС».

Крім того, за даними УЗГ, Громадська рада не проводила своїх засідань з березня цього року, її керівництво не змогло належним чином організувати її роботу та реалізувати наявні механізми участі громадськості у формуванні та здійсненні державної політики.

У зв’язку з цим і було прийняте рішення про дострокове припинення повноважень теперішнього складу Громадської ради, наголошується в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 20 серпня Е.Багіров заявив, що члени Громадської ради при МВС через суд добиватимуться відновлення її роботи, що була припинена за наказом міністерства.

Е.Багіров також відкинув звинувачення в тому, що Громадська рада не працювала й була неспроможна вести конструктивну роботу.

На думку Е.Багірова, справжньою причиною рішення про припинення діяльності Громадської ради при МВС було те, що рада відмовилась на прохання керівництва міністерства включити до свого складу 16 організацій. За його словами, всі ці організації не мають жодного стосунку до сфери захисту прав людини, більше того, п’ять з них взагалі виявились неіснуючими.

«МВС намагалось незаконними методами збільшити кількість членів Громадської ради і таким чином її деморалізувати», - переконаний правозахисник.

Е.Багіров зауважив, що це небезпечний прецедент, і будь-який державний орган в Україні зможе на свій розсуд розпускати громадську раду у випадку, якщо вона, на думку керівництва органу, працює неефективно або діє не так, як воно вимагає.