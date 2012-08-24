“Я далекий від думки про те, що вибори не будуть визнані чесними”, - сказав голова ВР.

В.Литвин переконаний, що вибори будуть чесними, оскільки ніхто з їх учасників не зацікавлений в тому, щоб ми отримали негативну оцінку. “Хоча голова Центральної виборчої комісії мав логіку, коли сказав, що той хто програє, у нас ніколи не визнає вибори і звісно буде апелювати до світової громадськості”, - сказав спікер.

Він додав, що вибори це той час, коли потрібно налагодити діалог всередині країни та не ділити країну на своїх та чужих. “Я переконаний, що у нас все має відбутися штатно”, - сказав В.Литвин.

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Як повідомляв УНІАН, 22 серпня Голова Центральної виборчої комісії Володимир Шаповал заявив, що готовий до того, що після виборів існуватиме проблема їх легітимності. «Вже зараз я певен того, що проблема легітимності буде існувати”, - сказав він. Водночас голова ЦВК зазначив, що є сенс розрізняти легітимність внутрішню і зовнішню.

“По-перше, в країні існує два діаметрально протилежних політичних табори. І опоненти сприймають один одного не як просто опоненти, а нерідко - як вороги. Відтак, той хто програє, очевидно не сприйме оголошені результати і буде стверджувати, що вибори було сфальсифіковано», - відзначив В.Шаповал.

Що ж до легітимності зовнішньої, то вже сьогодні, за словами голови ЦВК, можна припускати, що певна частина міжнародних експертів, хоча б на рівні підсвідомості, запрограмована на те, “щоб визнати вибори не зовсім «чистими» з деяких аспектів”. “Враховуючи всі ці фактори, я внутрішньо готовий до того, що як би Комісія не намагалась провести вибори відповідно до Закону, які б зусилля при цьому не докладала, оцінки можуть бути негативними. Проте, ЦВК потрібна не позитивна, а об’єктивна оцінка”, - продовжив він і запевнив, що Комісія прагне провести вибори так, щоб за їхніми результатами Україна виглядала гідно.