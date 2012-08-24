ЗМІ: Власника білбордів «бабуся з котом» позбавили дозволів і оштрафували

Виконком Дніпродзержинської міської ради за поданням депутата від Партії регіонів Галини Куроп’ятникової скасував дозволи на розміщення зовнішньої реклами, надані власнику білбордів Віталію Купрію, на яких була розміщена антиагітація «Бабуся з котом» та критика влади.

Про це Радіо «Свобода» повідомив сам В.Купрій.

За його словами, крім того, Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів наклала на нього як власника білбордів штраф у 1,7 тис. грн «за відсутність інформації про вартість послуг при розміщенні постерів всеукраїнського об’єднання «Свобода» з надписами: «Не хочеш жити по понятіям?» «Набридло знущання влади?», «Готовий боротись за місто і Україну?»

Як зазначив В.Купрій, обидва рішення він має намір оскаржити в суді. «Штраф у 1700 гривень за те, що ти безкоштовно (тобто без вартості) розміщуєш на своїх рекламних конструкціях критику влади, є взагалі абсурдним. Тобто, на думку органу з захисту прав споживачів, за антирекламу влади треба обов’язково брати кошти? Я впевнений, що оскаржу рішення влади і доведу свою правоту в суді», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 15 серпня у Дніпродзержинську були демонтовані бігборди з фотографією бабусі з котом на руках та підписом «Взнала, що внук голосував за регіони, переписала хату на кота».

15 серпня з'явилася інформація, що автора скандального бігборда Максима Голосного оголосили в розшук, а власниця рекламної площі після "серйозної розмови з високопоставленим чиновником" перебуває в реанімації.

21 серпня під час прес-конференції в УНІАН В.Купрій, який є власником бігбордів у Дніпродзержинську, заявив, що конструкції демонтовані незаконно і висловив обурення відсутністю реакції міліції.