ЗМІ: Власника білбордів «бабуся з котом» позбавили дозволів і оштрафували
Виконком Дніпродзержинської міськради скасував дозволи на розміщення реклами власнику білбордів «Бабуся з котом» і наклали на нього штраф.
Виконком Дніпродзержинської міської ради за поданням депутата від Партії регіонів Галини Куроп’ятникової скасував дозволи на розміщення зовнішньої реклами, надані власнику білбордів Віталію Купрію, на яких була розміщена антиагітація «Бабуся з котом» та критика влади.
Про це Радіо «Свобода» повідомив сам В.Купрій.
За його словами, крім того, Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів наклала на нього як власника білбордів штраф у 1,7 тис. грн «за відсутність інформації про вартість послуг при розміщенні постерів всеукраїнського об’єднання «Свобода» з надписами: «Не хочеш жити по понятіям?» «Набридло знущання влади?», «Готовий боротись за місто і Україну?»
Як зазначив В.Купрій, обидва рішення він має намір оскаржити в суді. «Штраф у 1700 гривень за те, що ти безкоштовно (тобто без вартості) розміщуєш на своїх рекламних конструкціях критику влади, є взагалі абсурдним. Тобто, на думку органу з захисту прав споживачів, за антирекламу влади треба обов’язково брати кошти? Я впевнений, що оскаржу рішення влади і доведу свою правоту в суді», - заявив він.
Як повідомляв УНІАН, у ніч на 15 серпня у Дніпродзержинську були демонтовані бігборди з фотографією бабусі з котом на руках та підписом «Взнала, що внук голосував за регіони, переписала хату на кота».
15 серпня з'явилася інформація, що автора скандального бігборда Максима Голосного оголосили в розшук, а власниця рекламної площі після "серйозної розмови з високопоставленим чиновником" перебуває в реанімації.
21 серпня під час прес-конференції в УНІАН В.Купрій, який є власником бігбордів у Дніпродзержинську, заявив, що конструкції демонтовані незаконно і висловив обурення відсутністю реакції міліції.