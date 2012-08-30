Турчинов: Об’єднана опозиція визначилась із кандидатом на посаду мера Києва

Об’єднана опозиція вже визначилась з кандидатом на посаду Київського міського голови. Олександр Турчинов зазначає, що ця кандидатура приємно здивує багатьох киян, та перемога цього кандидата на виборах не викликає в нього жодних сумнівів.

Про це керівник центрального виборчого штабу Об`єднаної опозиції «Батьківщина» заявив в інтерв’ю «5 каналу».

«Безумовно в нас є кандидат, який зможе перемогти, захищати киян, відновити основи демократії в Києві. У всякому разі я сподіваюсь, що киян не буде тоді турбувати проблема відсутності гарячої чи холодної води», – заявив Турчинов.

«Коли ми будемо проголошувати це ім’я, ми це будемо робити публічно, я впевнений – це приємно здивує багатьох киян, і у нас немає сумнівів на рахунок перемоги», – додав він.