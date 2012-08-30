Чиновник-регіонал не дає шансів угорській мові на Закарпатті

Як повідомляє ресурс “Закарпаття онлайн”, про це він заявив у відповідь на звернення народного депутата Геннадія Москаля.

Минулого тижня Г.Москаль звернувся до Закарпатської облради з пропозицією «розглянути на засіданні Закарпатської обласної ради питання про надання угорській мові статусу регіональної з гарантією її використання і в галузі управління та документації». Цьому зверненню Г.Москаля передувала розповсюджена ним інформація, в якій стверджується, що «Адміністрація Президента розіслала негласні вказівки обласним радам із вимогою не ставити питання про надання статусу мовам національних меншин за винятком російської. Таким чином, політика правлячої Партії регіонів принижує права усіх, за винятком російської, національних меншин, які гарантовані їм Конституцією України». Текст відповідного звернення Г.Москаля до Закарпатської облради написано угорською мовою.

У відповіді, підписаній в.о. голови Закарпатської облради В.Закуреним, «після проведення юридичної експертизи зазначеного депутатського звернення» обласна рада повідомляє депутатові про те, що «законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про засади державної мовної політики» або будь-яким іншим діючим нормативно-правовим актом не передбачено таке повноваження обласної ради, як надання певній мові статусу регіональної, що у свою чергу не дає право Закарпатській обласній раді розглядати питання про надання угорській мові статусу регіональної з гарантією її використання і в галузі управління та документації».

Як зазначає “Закарпаття онлайн”, така відповідь є більш, аніж дивною з огляду на те, що В.Закурений є представником Партії регіонів (більше того, керівником штабу «регіоналів» на Закарпатті), яка ініціювала прийняття зазначеного закону під гаслом підтримки мов національних меншин, а ряд обласних рад України, де більшість мають представники Партії регіонів, уже прийняли рішення про надання статусу регіональної російській мові. При цьому представникам ряду нацменшин, чиї мови справді потребують захисту і підтримки, у їх проханні визнати їх мови регіональними відмовлено.

Ще раніше заступник голови фракції Партії регіонів Михайло Чечетов заявив, що "регіонали" не вбачають потреби надавати статус регіональної жодній мові національних меншин, крім російської. А член ЦВК Михайло Охендовський повідомив, що ЦВК не збирається друкувати виборчі бюлетені мовою національних меншин, зокрема угорською.