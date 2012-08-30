Адвокату Тимошенко відмовили в реєстрації у нардепи через грубу помилку

Відомий юрист і захисник Тимошенко Микола Сірий планував зареєструватися кандидатом в окрузі № 222 у Солом'янському районі столиці.

Як повідомляє газета «Закон і Бізнес», 12 серпня Сірий звернувся до ЦВК із заявою про самовисування і доклав всі необхідні документи, за винятком одного - заяви про зобов'язання у разі обрання його депутатом припинити діяльність, не сумісну з мандатом народного депутата України, або зазначити в заяві, що він не займається такою діяльністю.

Видання відзначає, що відомий юрист чомусь упустив цю формальність, передбачену п.2 ч.1 ст.60 Закону «Про вибори народних депутатів», хоча відсутність такого документа є прямою підставою для відмови громадянину в реєстрації.

Через це, за даними видання, в лавах опозиції назріває скандал, тому що близький до опозиції член ЦВК Андрій Магера, який є куратором виборчих округів у Києві, не допоміг адвокату Сірому, хоча мав для цього всі можливості. Адже згідно ч.3 ст. 60 Закону про вибори помилки і неточності, виявлені в поданих кандидатами на реєстрацію документах, підлягають виправленню і не є підставою для відмови в реєстрації кандидата в народні депутати. Такі помилки та неточності можуть бути виправлені кандидатом у дводенний строк з дня подачі документів до ЦВК.

Підсумком неуважності адвоката і незацікавленості члена ЦВК у допомозі захиснику Тимошенко стала відмова 15 серпня Миколі Сірому в реєстрації, законність якої згодом була підтверджена рішеннями двох судових інстанцій.