Бойкот Світовому газетному конгресу в Києві не загрожує - там буде «очна ставка»

По це пише «Німецька хвиля» з посиланням на заступника генерального директора Всесвітньої асоціації видавців газет і новин (WAN-IFRA) Ларрі Кілмана.

Він нагадує, що міжнародні журналістські організації останнім часом неодноразово висловлювали занепокоєння щодо ситуації в царині ЗМІ в Україні. На його переконання, не оминуть цю тему редактори багатьох провідних газет і видавництв з різних країн світу й під час Світового газетного конгресу та форуму редакторів, що 2-5 вересня відбудеться у Києві. «Тому ідея бойкоту конгресу в Україні виглядає як непорозуміння», - зазначив він.

DW нагадує, що раніше про наміри просити членів редакційної ради звернутися до учасників Світового газетного конгресу бойкотувати захід у Києві заявив гендиректор телеканалу ТВі Микола Княжицький. Пояснюючи свою позицію, він сказав DW, що "неправильно робити вигляд, що в Україні зі свободою слова все гаразд і брати участь у з'їздах, які нібито легітимізують українську владу в той час, коли вона утискає свободу слова перед виборами".

Разом з тим Л.Кілман вважає подібні ідеї нерозумінням мети заходу і значення того, що його проводитимуть у Києві. «Те, що конгрес збере в Україні видавців і редакторів впливових ЗМІ з усього світу, дасть їм можливість добре роздивитися проблеми ЗМІ в країні, а ця аудиторія - дуже критична», - підкреслив Л.Кілман. За його словами, подальшому моніторингу та обговоренню ситуації в українських ЗМІ, в тому числі й стосовно свободи слова, буде приділено велику увагу під час проведення заходу в українській столиці.

«Якщо ж українські урядовці почнуть казати, що присутність учасників конгресу в Києві є чимось на кшталт схвалення наявної медійної ситуації, то на це буде негативна відповідь», - запевнив Л.Кілман. Він також зауважив, що українська журналістика має проблеми, пов'язані не лише зі свободою преси.

«На жаль, ринок ЗМІ в Україні дуже слабкий», - сказав він, додавши, що розбудова українського медіа ринку має стати пріоритетом. «Ліквідувати контроль влади, подолати цензуру – так це все потрібно, але посилення медійної справи є справді важливим кроком», - відзначив заступник генерального директора Всесвітньої асоціації видавців газет і новин.

Нині дуже важливо, щоб журналісти з усього світу з'їхалися до України і звернули свою увагу на місцеві проблеми в царині ЗМІ, вважає головний редактор німецького видання Heilbronner Stimme Уве Геер, котрий братиме участь у заході в Києві. На його думку, представники іноземних ЗМІ мають подати сигнал підтримки українським колегам. “Ми бачимо з повідомлень у мас-медіа, що ситуація з незалежними ЗМІ в Україні дуже складна, тому ми ще більше хочемо туди поїхати, щоб підтримати незалежну пресу, а також показати, що ми також виступаємо за свободу ЗМІ в Україні», - сказав у розмові з DW У.Геер.

Коментуючи той факт, що конгрес відбуватиметься в Києві на запрошення Президента Віктора Януковича, а генеральним спонсором виступає група компаній Дмитра Фірташа Group DF, Уво Геер зазначив, що не є "щасливим" з цього приводу. Однак додав, що конгрес треба використати як можливість, аби розібратися в ситуації на місці. "Якщо ми всі залишимося вдома, це взагалі нічого не дасть", - наголосив німецький журналіст. Він очікує, що проблемам українських ЗМІ під час заходу у Києві буде приділено велику увагу. «Ми цього чітко вимагатимемо, інакше цей конгрес не матиме жодного сенсу», - наголосив головний редактор Heilbronner Stimme.

Речник керівництва Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH Тобіас Тревісан зауважив, що конгрес відбудеться цього року в Києві, щоб привернути увагу всього світу до «сумнівної ситуації зі свободою преси в Україні». Крім того, захід дає можливість «влаштувати очну ставку уряду Януковича з вимогами Всесвітньої асоціації видавців газет і новин щодо свободи преси», додав він.