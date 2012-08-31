Азаров у дитинстві бився, тому й виріс таким міцним і здоровим
13:41, 31 серпня 2012Політика
1195 0
Прем`єр-міністр України Микола Азаров вважає, що школи повинні велику увагу приділяти фізичному вихованню дітей і організувати медогляди дітей.
Азаров розповів дітям, як вирости міцними і здоровими
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у ході спілкування з членами батьківського комітету спеціалізованої школи №16 у Києві.
«Наші діти останніми роками ведуть незвичайний спосіб життя. Ми в дитинстві бігали по вулицях, брали участь у боях, бійках. Це, звичайно, не дуже добре, але я ріс міцним, не хворів», - сказав М.Азаров.
У зв'язку з цим він зазначив, що велика увага в школах повинна приділятися фізичному вихованню дітей.
На тему: Азаров згадав, як у Тбілісі йому вирізали апендицит
Також прем'єр вважає, що в школах має бути відновлено централізовані медичні огляди дітей.
Крім того, М.Азаров погодився з думкою батьків про необхідність підвищення якості харчування дітей у школах.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter