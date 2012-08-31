Литвин думає, що у ВР перед виборами зроблять ставку на «солодке»

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу “Рада”.

За словами спікера, оскільки у вирішальну фазу увійшла виборча кампанія, то вже “в запалі передвиборчих пристрастей деякі умудряються вносити законопроекти щодо вирішення проблем, скажімо, сміттєзвалища того чи іншого населеного пункту”. “Це робиться для того, щоб показати людям – бачите, я ваш захисник. А люди далеко не завжди звертають увагу, що це робиться перед виборами”, - додав В.Литвин.

Він зазначив, що на сьогодні зареєстровано понад 1000 законопроектів, з яких 240 уже підготовлені для розгляду у першому та другому читанні. За його словами, “судячи з пропозицій, які надходять від фракцій, буде простежуватись намагання зробити ставку на солодке, тобто на популізм, який є вкрай небезпечним для країни, особливо в передвиборчий період”.

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В.Литвин припускає, що сесійна зала “буде заповнена частково, а президія в повному складі”. “Я особисто, коли будуть пленарні засідання, буду працювати у ВР”, - додав він. За словами спікера, ті депутати, які є “щасливцями, бо потрапили в прохідну частину партійних списків тих політичних партій, які мають гарантовану можливість бути присутніми у ВР, будуть працювати у Верховній Ради, використовувати можливості прямої трансляції, а, зрозуміло, ті, хто балотується в округах, будуть працювати не покладаючи рук”.