У КПУ порівняли чиновників МВФ з наркодилерами

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві заявив народний депутат від КПУ Олександр Голуб.

"Нас, умовно кажучи, садять на “голку кредитів”. Заборгованість і відсотки за ними постійно зростають, ми стаємо залежними від цієї ситуації. З цієї точки зору дії чиновників від МВФ нічим не відрізняються від наркодилерів. Тому наша партія наполягає на розриві будь-яких відносин з цією організацією", - сказав О.Голуб.

Крім того, депутат від Компартії вважає, що чиновників МВФ слід оголосити в Україні персонами нон-грата.

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Також О.Голуб зазначив, що умови, за яких МВФ згоден видати Україні черговий кредит, можуть трактуватися як втручання у внутрішні справи країни.

“Під тиском МВФ збільшено пенсійний вік, сьогодні від нас вимагають, щоб ми підняли на 30% тарифи на комунальні послуги для населення і на 58% - для підприємств теплокомуненерго. Це викличе зростання цін на продукти харчування і приведе до дестабілізації ситуації в країні”, - підкреслив О.Голуб.

Як альтернативу співпраці з МВФ А.Голуб назвав укладання кредитних договорів з країнами, які “не виставлятимуть Україні умов”, виведення грошей з офшорів для погашення дефіциту компанії НАК “Нафтогаз”, а також зміна економічного курсу країни.

Присутній на прес-конференції екс-міністр економіки України Віктор Суслов зазначив, що Україні не варто різко розривати всі відносини з МВФ.

“Якщо піти на такі кардинальні кроки як розрив відносин з МВФ, то криза настане набагато швидше. Кредити, які видає МВФ, - 3% річних, кредити інших джерел — 9%. Очевидно, що останні для України невигідні”, - уточнив В.Суслов.

Як повідомляв УНІАН, з 29 серпня по 5 вересня місія Міжнародного валютного фонду працюватиме в Україні в рамках обговорення технічних питань з підготовки державного бюджету на 2013 рік, реформ енергетичного сектору і програм соціальної допомоги.

У 2010 році МВФ виділив Україні останній транш кредиту на 1,89 млрд дол. за програмою stand-by на 10 мільярдів SDR (близько 15,5 мільярдів доларів), розрахованій на 2,5 роки. До 2011 Фонду заморожує фінансову допомогу Україні, що відмовилася підвищити тарифи до ринкового рівня, щоб збалансувати фінансове становище «Нафтогазу» і скоротити спрямовані йому бюджетні дотації.

Прем'єр-міністр України Микола Азаров недавно заявив, що Україна продовжить програму співпраці з МВФ у разі, якщо це сприятиме розвитку національної економіки.