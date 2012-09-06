Тюремники кажуть, що камери в палаті Тимошенко їхні, по території - міліційні

В Державній пенітенціарній службі України заявляють, що інформація про приховування відомостей про належність камер відеоспостереження, встановлених на 9 поверсі Центральної клінічної лікарні "Укрзалізниці", де на лікуванні перебуває колишній прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко, розповсюджена з метою дискредитації пенітенціарної служби.

Як повідомили УНІАН в прес-служба ДПтСУ, про це йдеться в заяві представника Державної пенітенціарної служби України Сергія Мотляха щодо розгляду в Окружному адміністративному суді міста Києва позовної заяви Ю.Тимошенко.

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«Поширена прес-службою партії "Батьківщина" інформація щодо приховування Державною пенітенціарною службою України відомостей про належність камер відеоспостереження, встановлених на 9 поверсі Центральної клінічної лікарні "Укрзалізниці" та на подвір’ї не відповідає дійсності та розповсюджена з метою дискредитації пенітенціарної служби», - йдеться в заяві.

«Офіційно заявляю, що представляючи інтереси Державної пенітенціарної служби України в Окружному адміністративному суді міста Києва, на запитання суду про підстави встановлення камер відеоспостереження в палаті, де перебуває засуджена, мною було зазначено, що в палаті, відповідно до вимог статті 103 Кримінально-виконавчого кодексу України для попередження вчинення злочинів, порушень встановленого законодавством порядку відбування покарання та отримання необхідної інформації про поведінку засудженої, адміністрацією Качанівської виправної колонії (№ 54) встановлено три камери відеоспостереження», - зазначається в заяві.

Також зазначається, що «на запитання суду щодо належності інших камер, які встановлені у приміщеннях загального користування, поруч з палатою, де знаходиться Ю.Тимошенко та на прилеглій території, було пояснено, що камери належать органам внутрішніх справ, які здійснюють охорону громадського порядку у Центральній клінічній лікарні "Укрзалізниці". На місці колегія суддів ухвалила рішення щодо направлення відповідних запитів до Міністерства внутрішніх справ України та керівництва Центральної клінічної лікарні "Укрзалізниці" з даного приводу. Це може бути підтверджене аудіозаписом судового засідання».

Як повідомляв УНІАН, Державна пенітенціарна служба України сьогодні заявила, що встановлення камер відеоспостереження в приміщеннях ЦКЛ «Укрзалізниці» у Харкові є цілком законним.

5 вересня партія «Батьківщина» заявила, що в лікарні, де перебуває Ю.Тимошенко, нелегально та невідомо ким встановлено три відеокамери. «Батьківщина» висловила вимогу припинити систематично порушувати право Ю.Тимошенко на конфіденційність.

Захисник Ю.Тимошенко, народний депутат Сергій Власенко повідомив, що захист екс-прем’єра вимагатиме порушити кримінальні справи проти тих, хто встановив несанкціоновані відеокамери.