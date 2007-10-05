Семенюк заявляє про політичні репресії проти неї

Голова Фонду державного майна України Валентина СЕМЕНЮК заявляє про політичні репресії та спроби звільнити її з займаної посади.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Соціалістичної партії України, про це В.СЕМЕНЮК заявила в інтерв’ю журналістам.

“Проти мене, як члена СПУ, починають чинити політичні репресії”, - сказала вона.

У СПУ заявляють, що нібито існує проект рішення Ради національної безпеки та оборони України “Про заходи щодо вдосконалення державної політики у сфері приватизації”, який розміщено у засобах масової інформації.

За словами В.СЕМЕНЮК, пропозиції Президента України Віктора ЮЩЕНКА щодо подальшого здійснення приватизації, направлені до РНБО, і проект рішення РНБО з цих питань є доказом того, що “проти керівника Фонду здійснюються політичні репресії”.

“Як керівник Фонду, який проводить прозорі конкурси, не допускає розбазарювати державне майно, я невигідна Секретаріату Президента. Не вигідна я оточенню Президента і як представник партії, яка в першу чергу всі свої дії спрямовує на соціальний захист і дотримання законодавства”, - зазначила В.СЕМЕНЮК.

За її словами, СПУ “у парламент не пустили саме тому, що дуже хочеться роздавати підприємства за безцінь і своїм, як це було раніше при ваучерній приватизації, порізавши підприємства на металолом або перетворивши їх на склади”.

Посилаючись на інформацію ЗМІ, прес-служба СПУ зазначає, що нібито 2 жовтня 2007 року Президент ЮЩЕНКО дав розпорядження секретарю РНБО Івану ПЛЮЩУ підготувати засідання Ради Національної безпеки й оборони і, зокрема, у проекті рішення якого буде передбачена вимога до Кабміну негайно звільнити В.СЕМЕНЮК з посади голови Фонду держмайна.

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня Президент указом №941/2007 заборонив Фонду державного майна України проводити будь-які дії щодо держмайна Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд (КГЗКОР).

Своїм указом глава держави також зобов`язав секретаря Ради національної безпеки і оборони України забезпечити підготовку до розгляду на найближчому засіданні РНБО питання про вдосконалення державної політики у сфері приватизації, опрацювавши при цьому проблемні аспекти роздержавлення об`єктів гірничо-металургійного комплексу.

Також відповідно до звернення Президента СБУ і Генпрокуратура приступили до перевірки законності дій ФДМУ щодо Криворізького гірничо-збагачувального комбінату.