У Львові вчителі провели віче на захист української мови (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, на акції зібралося близько 3 тисяч освітян і студентів.

Вони тримали державні прапори, а також плакати з написами: „Втратимо мову – втратимо державу!”, „Кожне слово, сказане не по-українськи – це цвях у могилу української мови”, „Нації вмирають не від інфаркту – спочатку їм відбирає мову”.

Учасники заходу виступили проти Закону «Про засади державної мовної політики».

На віче із закликами захистити українську мову виступили вчителі, викладачі, громадські активісти, а також міський голова Львова Андрій Садовий.

«Є багато різних емоцій, які не завжди можеш висловити. Це насправді нетипова річ, коли ми у Львові, в місті, яке є найбільшим україномовним містом у світі, повинні знову і знову брати на себе відповідальність за цілу Україну. Коли ми святкували 100 років Пласту, приїхало дуже багато делегацій, і вони дивляться на Львів як на основну надію. Вся Україна дивиться: а як у Львові. І коли прозвучала ініціатива з освітянського середовища, що треба разом всім зібратися і відстоювати свою тверду позицію, я дуже зрадів», - заявив під час виступу А.Садовий.

Організатори наголосили, що метою заходу є «забезпечення дотримання вищими органами влади Конституції України та збереження української мови як єдиної державної, зупинення прийняття антиукраїнських законів, привернення уваги суспільства до проблем мовної політики в Україні».

Кандидат політичних наук, старший науковий співробітник Національного університету «Львівська політехніка» Юрій Михальчишин наголосив, що «нічого не втрачено і боротьба тільки починається. Як один з учасників акції на захист української мови під Українським домом у Києві він зазначив, що «коли на тебе кидають двохтисячний підрозділ «Беркуту» і ти відбиваєш їхню навалу, усвідомлюєш, що не все втрачено».

Організаторами акції виступили Асоціація керівників навчально-виховних закладів Львівської області, Асоціація керівників навчально-виховних закладів Львова, представники керівників навчально-виховних закладів районів Львова, львівська обласна організація Профспілки працівників освіти і науки України, районні організації Профспілки працівників освіти і науки України Львова.