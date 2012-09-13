Експерт: Femen діють у істеричній моделі, властивій жінкам

Як передає кореспондент УНІАН, таке переконання під час круглого столу, присвяченого питанню меж дозволеного у протестній діяльності, політичній та медіа «джинсі», висловив юрист, голова Українського юридичного товариства Олег Березюк.

«Дії цих людей підпадають або під статті Кримінального кодексу, або під статті Адміністративного кодексу», - наголосив він і додав, що рух під собою не має жодних політичних ідей.

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На його думку, кожна акція Femen схожа на дрібне хуліганство і спрямована на те, щоб дестабілізувати ситуацію в суспільстві. «Це вже питання правоохоронних органів і спецслужб, які мають дуже уважно до цього ставитися», - підкреслив О.Березюк.

Він висловив переконання, що Femen не зможе завдати непоправної шкоди державі і суспільству, але правову оцінку їхні дії все ж мають отримати. «Люди мають бути притягнуті до передбаченої законом відповідальності», - сказав юрист.

Правозахисник Іван Макар переконаний, що за дрібне хуліганство і «виставлення на показ статевих органів» учасниць акцій руху кожного разу потрібно карати. «15 діб дали б один раз, другий раз – і все нормально», - сказав він. Водночас, він не вбачає протиправних дій у пошкодженні Femen Поклінного хреста у Києві, тому що він був встановлений неофіційно.

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Експерт Андрій Підпалий відзначив, що наразі в Україні спостерігається хвиля «жіночої» політики, прикладом якої є Femen. «Вони діють в моделях, властивих жінкам. Тобто, звичайної природної жіночої істеричності, закладеної генетично», - сказав він.

Як зазначила політичний психолог Нігора Хазратова, тенденція жіночого ексгібіціонізму є елементом пострадянської культури. «Це робиться для чоловіків з розрахунком на чоловічу реакцію», - сказала вона і відзначила, що в інтерв’ю дівчат не відчувається, що вони дійсно ведуть боротьбу за якісь свої переконання, а є лише одним із різновидів піар-зброї.

На думку експерта «Українського клубу» Дмитра Гаврилюка, суспільні лозунги Femen «позбавлені глузду», є лише самопіаром. Також він додав, що Femen є некомпетентними у підготовці до дискусії з владою.

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Як зазначив політолог Андрій Мішин, рівень корупції в країні прямо впливає на кількість радикальних інформаційних акцій, які впливають на мораль громадян. Він наголосив, що говорячи про Femen, в першу чергу, потрібно розуміти, кому зараз вигідні «інформаційні акції за межею фолу» і хто їх фінансує.

Водночас, на переконання політолога Андрія Волошина, вчинки Femen та інформація про них заповнює інформаційних простір, витісняючи важливіші теми, такі як проблеми політв’язнів. Він наголосив, що наразі в Україні, зокрема, потрібно підтримати ідею про виборність суддів. "Судді мають відчувати свою відповідальність не перед тими, хто їх поставив на посаду, а перед суспільством", – наголосив А. Волошин.

Він також підкреслив важливість інформаційної підтримки в подібних справах, тому що, на його переконання, якщо справа вчасно набере необхідного розголосу, це може посприяти тому, що вона буде розглядатися більш справедливо.