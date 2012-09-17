Чалий підозрює, що влада провалить саміт Україна-ЄС

Про це в коментарі Тиждень.ua заявив заступник генерального директора Центру Разумкова Валерій Чалий.

Як зауважує експерт, ще ніколи не поставало питання про відміну саміту Україна-ЄС.

«Так, були складні моменти, коли навіть Президент Леонід Кучма був розташований за іншим алфавітом, але так, щоби скасовувались саміти в Україні, - такого не було. Тому, на жаль, це констатація неподоланої кризи довіри, що існує саме у керівництва України. І, на жаль, спілкування з представниками ЄС з одного боку, а з іншого – зважаючи на реакцію офіційних українських високопосадовців під час «Ялтинської європейської стратегії» дають підстави говорити, що змін в такій ситуації в найближчий період не буде», – заявив В.Чалий.

«Тобто сьогодні українська євроінтеграція фактично не має, на мій погляд, перспектив нового розвитку в найближчі роки», – уточнив він.

В.Чалий вважає, що питання не в тому, коли відбудеться саміт Україна-ЄС, а в тому, які питання обговорюватимуться під час цього заходу.

«З одного боку, в Україні є певні просування по секторальній взаємодії, досягнення, які відбулися після попередньої багаторічної роботи, це технічні питання як результат роботи багатьох років різними урядами тощо. І тепер фактично робота і влади, і опозиції, і громадянського суспільства, і бізнесу, стає заручником позиції дуже вузького кола осіб, які по суті не притримуються логіки і закликів у цілому громадянського суспільства», – зауважив експерт.

За його словами, саміт Україна-ЄС має значення як елемент інституційного механізму взаємодії України і ЄС.

«Він дійсно є важливим з точки зору подальших дій виконавчих, бюрократичних структур в Україні і ЄС. Цей захід важливий, щоби не пробуксовувала така інституційна машина співпраці. Сьогодні, на мій погляд, в Україні цей інституційний механізм дещо розбалансований і не зрозуміло, хто є ключовими фігурами, які були б відповідальні за євроінтеграційні напрями», – зазначив експерт.

Зважаючи на результати проведення форуму в Ялті, В.Чалий не бачить бажання українських високопосадовців виконувати умови, озвучені представниками ЄС щодо можливості проведення саміту Україна-ЄС цього року.

«В Ялті відбувся такий міні-саміт. І він показав, що немає що відповісти по суті керівникам держави на питання представників ЄС», – додав він.

Ялтинський саміт, за словами В.Чалого, також засвідчив, що «обговорювати Україну стає набагато складніше».

«Проблема полягає в тому, якщо на інші питання були відповіді, які прозвучали достатньо переконливо і в виступах прем’єра Туреччини Ердогана, і Кондолізи Райс, і Гордона Брауна, і російських представників... Однак, я не можу сказати, що ці виступи були направлені на розуміння українського питання... Тобто, на жаль, обговорювати Україну стає набагато складніше», – зазначив В.Чалий.

При цьому експерт погодився з думкою колишнього Президента Польщі Олександра Кваснєвського, який сказав, що «він з роками більше розуміє українську мову, але все менше розуміє, що відбувається в Україні».

«Таке розчарування, фрустрація, ситуація, коли діагноз поставлений, але не видно виходу, – це було, на мій погляд, основним враженням зарубіжних партнерів щодо того, що відбувається в Україні. Якщо раніше у них були певні ілюзії, що чинна влада може скоригувати свою позицію, то я думаю, ці ілюзії мають остаточно зникнути. Хоча попри це надія на Україну все таки покладається», – підсумував В.Чалий.

Як повідомляв УНІАН, 14 вересня в кулуарах 9-го форуму «Ялтинської європейської стратегії» міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко спрогнозував проведення саміту Україна - Європейський Союз до кінця цього року.

Втім, на уточнюючі питання журналістів, чи відбудеться саміт, К.Грищенко дав зрозуміти, що зараз про це говорити зарано, зазначивши, що це «те ж саме, що питати: сонце зійде чи ні».

Того ж дня комісар ЄС з питань розширення і Європейської політики сусідства Ш.Фюле, фактично, ухилився від відповіді на аналогічне питання. При цьому Ш.Фюле додав, що зазвичай подібні зустрічі проводяться восени.