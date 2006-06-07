Кушнарьов хоче скликати свою більшість

Фракція Партії регіонів України ініціює створення міжфракційної парламентської більшості.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив представник фракції Євген КУШНАРЬОВ на зборах народних депутатів України, які зараз проходять у сесійному залі.

За його словами, ця більшість повинна самостійно сформувати керівництво Верховної Ради України. Є.КУШНАРЬОВ сказав, що вся країна побачила, що «помаранчева коаліція вкотре не відбулася». Він наголосив, що оголошена перерва до 7 червня – це втрачений час» для України. За його словами, народ України став «заручником їх (ідеться про фракції «Наша Україна», БЮТ і СПУ – УНІАН) надмірних амбіцій». Є.КУШНАРЬОВ наголосив, що відбувається «запекла боротьба за портфелі» і учасники переговорного процесу поставили свої амбіції вище за інтереси України.

На думку Є.КУШНАРЬОВА, політичні сили - «Наша Україна», БЮТ і СПУ - демонструють, що вони не «здатні на зважену державну політику».

Як повідомляв УНІАН, на засіданні Верховної Ради України 25 травня на прохання фракцій «Наша Україна», БЮТ і СПУ було оголошено перерву до 7 червня для проведення консультацій зі створення коаліції.

Сьогодні, 7 червня, в роботі ВР оголошено перерву до 14 червня на вимогу фракцій «Наша Україна», БЮТ і СПУ.