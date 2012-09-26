Власенко: Вибори в парламент уже сфальшовані

14:19, 26 вересня 2012
Політика
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Член фракції "БЮТ-Батьківщина" уже ставить хрест на чесних виборах.

Власенко

Вибори народних депутатів, які мають відбутись у жовтні, вже сфальшовані.

Про це в ефірі телеканалу ТВі заявив член парламентської фракції "БЮТ — Батьківщина" і кандидат у нардепи від Об'єднаної опозиції Сергій Власенко.

"Вибори вже сфальшовані, бо в Україні діє ціла система фальшування виборів", - наголосив Власенко.

За його словами, для цього і задля пропаганди провладних кандидатів використовуються кошти місцевого державного бюджету.

"Крім того, немає чесних судів, немає чесних виборчих комісій, бо 80-90% членів комісій - представники влади", - додав Власенко.

Нагадаємо, сьогодні біля Київського апеляційного адміністративного суду представники Об'єднаної опозиції організували мітинг через порушення під час створення дільничних виборчих комісій.

Gazeta.ua

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