Яценюк готовий підтримати Третьякова?

Про це на прес-конференції у Києві повідомив опозиційний депутат Олександр Третьяков, який балотується в цьому окрузі.

Відповідаючи на запитання журналістів про те, кого з мажоритарників округу № 218 насправді підтримують лідери опозиції, Олександр Третьяков заявив, що розмовляв на цю тему з Арсенієм Яценюком.

«Арсеній Петрович сказав мені, що йому не принципово, хто на окрузі виграє з опозиційних кандидатів, - пояснив позицію Яценюка Третьяков. - Головне, щоб не пройшли кандидати від влади: офіційний представник Партії регіонів або їх прихований фаворит. А в тому, що я в разі обрання у Верховну Раду однозначно ввійду в демократичну коаліцію, Арсеній Яценюк абсолютно впевнений».