МЗС пишається забороною в`їзду для Жириновського

Рішення правоохоронних органів України про заборону в`їзду на територію країни віце-спікеру Державної думи РФ Володимиру ЖИРИНОВСЬКОМУ відповідає міжнародній практиці. Про це заявив перший заступник закордонних справ України Антон БУТЕЙКО сьогодні на брифінгу в МЗС.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, «всі структури починають працювати так, як цього вимагає гідність Української держави». «Ті люди, які їдуть до нас в гості, – ми їх щиро прийматимемо. А ті, хто їде плювати на наш стіл, - повинні викидатися з цієї держави. І хай вони це пам`ятають», - сказав А.БУТЕЙКО.

Перший заступник міністра закордонних справ зазначив, що ухвалене рішення відповідає нормам міжнародної практики.

Як повідомляв УНІАН, Україна тимчасово заборонила в`їзд на свою територію віце-спікеру Держдуми РФ В.ЖИРИНОВСЬКОМУ і ще кільком громадянам РФ. СБУ мотивувала це рішення діями і вчинками В.ЖИРИНОВСЬКОГО, спрямованими на руйнування цілісності держави України.