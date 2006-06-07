Затулін має намір подати до суду на Тарасюка

Депутат Держдуми Російської Федерації, директор інституту країн СНД Костянтин ЗАТУЛІН має намір подати до суду на міністра закордонних справ України Бориса ТАРАСЮКА.

Про це К.ЗАТУЛІН заявив під час прямого телефонного включення з Москви на прес-конференції в агентстві УНІАН.

“Я вважаю за необхідне говорити про те, що я особисто подам до суду на міністра закордонних справ Бориса ТАРАСЮКА, який у своїй промові на телеканалі 1+1 минулої п`ятниці неодноразово мене образив, і це буде суд на захист моєї честі і гідності”, - сказав К.ЗАТУЛІН.

За його словами, “вслід за паном ТАРАСЮКОМ може піти і його підлеглий пан ФІЛІПЧУК (Василь ФІЛІПЧУК - керівник прес-служби МЗС України - УНІАН), який в розгорненій формі прийнявся ганьбити мене і очолюваний мною інститут”.

На думку К.ЗАТУЛІНА, “діяльність Б.ТАРАСЮКА і його керівництво” призвела до того, що Договір про дружбу і співпрацю між Україною і Росією існує формально, “а по суті мертвий”.

К.ЗАТУЛІН повідомив, що його адвокати вивчають українське законодавство з тим, щоб опротестувати рішення СБУ про заборону на його в`їзд до України. “Ми намагатимемося опротестовувати рішення перш за все в українських судах”, - сказав К.ЗАТУЛІН.

Він також зазначив, що категорично відкидає “всякі вигадки на свій рахунок”. “Безумовно, я не вважаю себе винуватим, безумовно я вважаю це свавіллям, я вважаю, що дурість створювати “чорні списки” для політиків Росії або України”, - сказав він.

Він повідомив, що ніякого офіційного документа про те, що йому заборонено в`їзд до України він не одержував, і це перешкоджає його зверненню до суду.

К.ЗАТУЛІН також відзначив, що він хотів би, щоб російські туристи приїхали відпочивати до Криму. “Щоб тут не відбувалося на політичній сцені, я б хотів, щоб російські туристи приїхали до Криму цього року, щоб не зірвався курортний сезон”, - сказав він.

На його думку, МЗС РФ направить ноту українській стороні “з висловлюванням здивування і незгоди “у зв`язку з ситуацією, що склалася.

К.ЗАТУЛІН зазначив, що Україна і Росія є членами різних міжнародних організацій і “ми перенесемо цю розмову туди, зокрема в ПАРЄ”. “Наша делегація одержала таке доручення”, - додав він.

К.ЗАТУЛІН також спрогнозував, що, якщо Україна вступить в НАТО, то Договір про дружбу і співпрацю між двома країнами буде денонсовано.