У Львові з вікна райвідділу міліції під час допиту викинувся чоловік

17:00, 07 червня 2006
Політика
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Вірогідно, у наркозалежного була "ломка"

6 червня з вікна третього поверху приміщення Личаківського райвідділу внутрішніх справ міста Львова викинувся 35-річний львів’янин.

Про це УНІАН поінформувало джерело у Личаківському райвідділі міліції.

У ЦГЗ УМВСУ у Львівській області підтвердили факт інциденту, однак детальнішу інформацію працівники центру громадських зв’язків надати відмовилися.

Як повідомив кореспонденту УНІАН заступник начальника Личаківського райвідділу внутрішніх справ Андрій ТИРПАК, інцидент стався в кабінеті слідчого, куди затриманого, за вживання та зберігання наркотичних речовин 35-річного львів’янина, було доставлено для допиту.

“Слідчий під час допиту відволікся для запису інформації і в цей момент затриманий кинувся до вікна, які на третьому поверсі не є загратованими, і тілом розбивши шибки викинувся вниз. Працівники райвідділу одразу викликали швидку допомогу, чоловіка було госпіталізовано в лікарню і надано медичну допомогу. Його життя на даний час поза загрозою, внаслідок падіння він отримав перелом кісток тазу”, - так окреслив ситуацію заступник начальника райвідділу.

За словами А.ТИРПАКА, затриманий мав шість судимостей і добре відомий правоохоронцям як наркозалежна особа.

“Чоловіка було затримано в черговий раз за зберігання наркотиків. Він перебував добу в райвідділі, судячи з його поведінки в нього почалася наркотична “ломка”, мабуть саме цим і була зумовлена його неадекватна поведінка. Коли ми надавали йому допомогу після падіння з вікна він заявив, що жити йому вже не хочеться...”, - так прокоментував обставини інциденту А.ТИРПАК.

Це вже не перший випадок, коли з приміщення саме Личаківського райвідділу міліції під час допитів викидалися затримані, а кілька років тому в приміщенні цього ж райвідділу мав місце інцидент коли в одного із затриманих вибухнула граната безпосередьо в приміщенні райвідділу. На щастя, тоді обійшлося без людських жертв. Вибухом було частково зруйновано приміщення чергової частини райвідділу

За даним фактом проводиться розслідування.

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