Мірошниченко каже, що виправляти мовний закон буде вже нова Рада

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку на прес-конференції в Харкові висловив народний депутат України від Партії регіонів, представник Президента України у ВР, член робочої групи із удосконалення мовного закону Юрій Мірошниченко, говорячи про необхідність та можливість внесення за висновками спеціальної робочої групи змін до закону про мови.

"Така робота ведеться, вона ще не завершена. Відповідно, ми не можемо розглядати ці зміни тому, що вони не перетворилися ще в законопроект і не зареєстровані у ВР, відповідно, нам нема що розглядати", - сказав він.

Він наголосив, що парламент цього скликання матиме останній пленарний день 16 жовтня. За словами депутата, щоб розглядати зміни до мовного закону, в цей день потрібно буде пройти всю процедуру взяття до розгляду і голосування по законопроекту.

"На сьогодні ще нема цього законопроекту. Як член цієї робочої групи можу сказати, що вірогідність того, що ми встигнемо - невелика. В парламенті, навіть якщо з'явиться цей законопроект, треба пройти ще засідання комітету, треба його включити у порядок денний сесії і отримати висновки науково-експертного управління, і лише тоді розглядати у першому читанні. Навіть, якби він був ідеальний, і ми в двох читаннях прийняли, - це маловірогідний сценарій, що це впишеться в один день", - сказав Ю.Мірошниченко.

Як повідомляв УНІАН, 3 липня Верховна Рада прийняла закон «Про засади державної мовної політики», що викликало хвилю протестів по всій Україні.

10 серпня закон набув чинності.

Після підписання закону Президент України Віктор Янукович доручив створити робочу групу при Кабінеті міністрів із питань підготовки системних пропозицій щодо вдосконалення законодавчого забезпечення застосування мов в Україні. Головою робочої групи з підготовки нової редакції закону про мови є віце-прем'єр-міністр – міністр охорони здоров'я Раїса Богатирьова.

6 вересня народний депутат з фракції Партії регіонів Вадим Колесніченко зареєстрував у Верховній Раді проект закону «Про внесення змін до законодавства України» (щодо удосконалення державної мовної політики).

9 жовтня прем'єр-міністр України Микола Азаров виключив можливість стратегічного перегляду мовного закону, заявивши при цьому, що до нього можуть бути внесені деякі зміни.