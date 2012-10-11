ЗМІ: Лавра і Маріїнський парк можуть сповзти до Дніпра

Геолог Василь Боковой застерігає, що якщо не зупинити цей процес, схил продовжить сповзати до рівного місця. Під загрозою опинилася вся панорама столиці. Сповзти можуть Києво-Печерська лавра, Аскольдова могила, Маріїнський парк, Арка дружби народів, Андріївська церква - всього 80 аварійних об'єктів.

Не зрушиться тільки Верховна Рада, тому що стоїть на стійкому грунті. А ще - скандальний будинок на Грушевського, 9-а, і новий вертолітний майданчик, тому що вони зведені на гігантських бетонних палях, і земля їм взагалі не потрібна.

Тим часом держава не фінансує укріплення схилів, зате на них не припиняють будівництво, яке й стало однією з причин столичних зсувів, відзначає ТСН.

Єдине, завдяки чому ще тримаються київські пагорби - це штольні, тунелі яких проходять під землею в центрі столиці. Вони складають дренажну систему, пояснив співробітник управління протизсувних робіт. Через щілини в стелі вода просочується до штольні й далі по трубах стікає в річку. Сто кілометрів підземних шляхів висушують схил, і він стоїть на місці. Але зараз це все перебуває в аварійному стані: підлога піднімається, а стіни розсипаються. Через бруд вода просто не стікає - саме тому все треба чистити. Капітального ремонту в штольнях не було з радянських часів. Тому перенасичені водою дніпровські схили помалу сповзають. В управлінні підрахували, що на ремонт підземних штолень потрібно 20 млн. грн. Ще дорожче обійдеться укріплення палями.