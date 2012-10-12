27 тисяч приміщень ДВК вже взяли під охорону

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Віктор Ратушняк.

За його словами, МВС домовилось із керівниками приватних охоронних структур, які виділили своїх співробітників для охорони приміщень дільничних виборчих комісій, оскільки задовго до дня голосування до охорони цих приміщення недоцільно залучати співробітників міліції. Крім того, деякі приміщення, в яких немає охоронців, поставлені на сигналізацію. Також деякі ДВК охороняють громадські формування.

За словами В.Ратушняка, до цієї роботи залучено 21 тис. працівників приватних охоронних структур та 2,2 тис. представників громадських формувань.

Водночас він поінформував, що вчора в Полтавській області було затримано двох неповнолітніх – учня загальноосвітньої школи та учня ПТУ, які на одній з виборчих дільниць викрали технічне устаткування.

«Викрадене вилучено і повернуто», - зазначив заступник міністра.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня з виборчої дільниці у будинку культури в селі Петрашівка Полтавської області вкрали веб-камери, ноутбук і модем. У будинку культури сторожів не було. Невідомі проникли в будівлю, розбивши вікно.

Порушено кримінальну справу.