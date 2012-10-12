На Вінничині нардеп Матвієнко знявся з виборів на користь іншого самовисуванця

Про це А.Матвієнко повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

"Я вважаю, що всі здорові сили, всі патріоти сьогодні повинні бути єдині не у своїх амбітних цілях, а у відповідальності перед державою. Ми повинні протиставити нинішній владі професійну команду, яка врятує Україну і поведе її європейською дорогою", - сказав А.Матвієнко.

За його словами, якщо всі демократичні кандидати не домовляться до виборів про єдину кандидатуру, то в окрузі може перемогти кандидат від влади. "Допустити цього не можна", - наголосив він.

А.Матвієнко також повідомив, що Об'єднана опозиція "Батьківщина" та партія "УДАР" також знімуть своїх кандидатів на користь самовисуванця Г.Заболотного. "Ми не можемо допустити перемоги у 17-му окрузі представника партії влади, а тому сьогодні зранку я написав заяву до ЦВК і зняв свою кандидатуру з перегонів. Я закликаю всіх, хто підтримував мене, підтримати опозиційні сили та віддати свій голос за узгодженого кандидата, який сьогодні представлений на 17-му окрузі, Г.Заболотного", - підкреслив депутат.

У свою чергу, Г.Заболотний подякував А.Матвієнку за підтримку. "Я щиро дякую А.Матвієнку, опозиційним силам - партії "УДАР" та Об'єднаній опозиції за те, що мені висловили підтримку. Думаю, що вони не помилилися. Я все робитиму для того, щоб демократія в нашій державі була на першому плані, і щоб честь та свобода слова були не просто високими словами, а щоденною турботою депутатів, щоб ми могли розмовляти українською мовою, не допустити розкрадання землі, і щоб всі закони, які ухвалюються, працювали на людей", - заявив єдиний узгоджений опозиційними силами кандидат.

Довідка УНІАН. В одномандатному виборчому окрузі № 17 (Ладижин, Вінницька область) на сьогодні зареєстровано 13 кандидатів у народні депутати, у тому числі 9 самовисуванців та 4 висуванці політичних сил - Олександр Капітан (Партія регіонів), Максим Кирилюк (КПУ), Федір Кравець (партія "УДАР") та Сергій Чумак (Українська національна асамблея). Поки ще жоден із кандидатів не відмовився від подальшої участі у перегонах.

Керівник центрального виборчого штабу Об’єднаної опозиції "Батьківщина" Олександр Турчинов 6 жовтня заявив про можливість досягнення домовленості про зняття кандидатів від партії "УДАР" або "Батьківщини" на користь кандидатів-самовисуванців. "Це може бути третій кандидат, який готовий протистояти цій владі та не зрадить. Обов’язково в такому варіанті треба підтримати", - зауважив він.

О.Турчинов наголосив на необхідності підтримати найсильнішого кандидата і назвав "торг в такому випадку недоречним". "Я сподіваюся, що все-таки відповідальності вистачить політикам, і ми зможемо по багатьом округам залишити одного кандидата, який буде представляти всі альтернативні владі сили", - додав О.Турчинов.