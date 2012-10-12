УДАР знайшов на Троєщині 300-тисячний наклад газети з контрагітацією

19:39, 12 жовтня 2012
Політика
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Представники виборчого штабу “УДАРу” виявили у Києві на Троєщині 300-тисячний наклад газети з контрагітацією проти демократичних сил.

Активісти знайшли склад

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, активістка “УДАРу” прослідувала за автомобілем, що розвозив ці газети, і знайшла гараж, у якому зберігалися пачки агіток для подальшого розповсюдження.

«У цій газеті розміщена відверто брехлива інформація про “УДАР” та кандидатів-мажоритарників, зокрема, про кандидата по 215-му виборчому округу Ігоря Опадчого. На місце події викликали співробітників міліції, які склали протокол. Однак через велику кількість газет правоохоронці не можуть вилучити весь тираж - вони лише зафіксували порушення та взяли примірники для відкриття справи», йдеться у повідомленні.

І.Опадчий, який побував на місці події, зауважив, що знайдений склад незаконних агіток – швидше за все, лише частина тиражу.

“Розповсюдження газет з чорним піаром проти «УДАРу» та найрейтинговіших кандидатів-мажоритарників триває. За нашими даними, загальний тираж “чорнухи” може становити декілька мільйонів, адже в багатьох районах міста ця газета досі розповсюджується”, - сказав кандидат.

Представник “УДАРу” наголосив, що передвиборча агітація повинна перебувати у межах правового поля. “Наклеп на Віталія Кличка та рейтингових кандидатів від партії «УДАР» є свідченням того, що влада боїться нас і тому вдається до неправомірних та ганебних прийомів. Припинити потік цього бруду вкрай складно. Однак я впевнений, що наші виборці - грамотні люди, які не піддаються на зухвалі провокації», - заявив І.Опадчий.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня в «УДАРі» поінформували, що у всіх районах Києва на станціях метро величезним накладом (300 тисяч примірників) розповсюджується фальшива газета «Столичные ведомости» з чорним піаром проти партії.

«У фальшивці змальовується абсолютно фантастична версія «змови проти опозиції в Києві», однак навіть людям далеким від політики очевидна брехливість і абсурдність викладених в ній фактів», - наголошують у прес-службі партії.

«УДАР» звертається до прокуратури та міліції з вимогою вжити заходів, щоб припинити поширення цієї фальшивої газети, сприяти її вилученню та провести відповідне розслідування.

Партія закликає киян повідомляти правоохоронні органи та «УДАР» про місця, де розповсюджується ця «газета».

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