Експерти назвали основні загрози для України і Грузії

16:29, 19 жовтня 2012
Політика
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Український та грузинський інститути оприлюднили попередні результати дослідження загроз для обох країн

Прапори України та Грузії

Український інститут публічної політики (Україна) та Міжнародний центр геополітичних досліджень (Грузія) оприлюднили результати другого етапу дослідження в рамках проекту „Барометр безпеки України та Грузії: моніторинг та аналіз загроз з метою їх раннього попередження”, який реалізується за підтримки Чорноморського фонду регіонального співробітництва.

Як повідомив на прес-конференції в УНІАН керівник українського інституту Віктор Чумак, друга публікація „Барометра безпеки” містить моніторинг та аналіз подій в різних секторах безпеки України і Грузії за період травень-серпень цього року та дозволяє простежити еволюцію безпекової ситуації в двох країнах, а також дати оцінку тому, наскільки внутрішньодержавні, регіональні та глобальні події вплинули на український та грузинський сектори безпеки.

Згідно з результатами дослідження, в Україні найбільші зміни індексу безпеки були відзначені в економічному секторі, а саме негативна динаміка була пов’язана, насамперед, з погіршенням макроекономічної ситуації в країні, активізацією торгівельних війн проти вітчизняних товаровиробників. Водночас падіння показника індексу безпеки в секторі в цілому компенсувалось покращенням ситуації в енергетичній сфері за рахунок зусиль держави у напрямку диверсифікації постачання енергоресурсів.

На фоні падіння індексу безпеки в економічному секторі значення індексу в гуманітарному секторі безпеки України навпаки зросло, що свідчить про позитивну динаміку, в основному за рахунок появи даних про позитивні тенденції в сфері народжуваності та зменшення показника смертності, а також завдяки стійкому позитивному сальдо міграції.

Що стосується оцінки ситуації в різних секторах безпеки Грузії, то, за висновками керівника грузинського інституту Тенгіза Пхаладзе, найбільша зміна індексу була зафіксована в екологічному секторі безпеки. Така негативна динаміка пояснюється зростанням кількості природних лих на всій території Грузії, що завдали країні значної шкоди, а також недоліками грузинської інфраструктури, яка не змогла впоратися з наслідками стихійних лих, та недоліками системи прогнозування стихійних лих та систем раннього оповіщення населення про ці загрози.

Експерти констатували деяке зростання індексів у гуманітарному секторі безпеки Грузії, що свідчить про незначну позитивну динаміку ситуації. Разом з тим значення індексу безпеки в економічному секторі за останній період залишилось незмінно позитивним на фоні стабільних макроекономічних показників та відновлення грузинської економіки після запровадження Росією одностороннього ембарго.

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